Los cruceros más lujosos del mundo

El Seven Seas Explorer operado por la compañía Regent Seven Seas se presenta como “el barco más lujoso jamás construido”. Y motivos no le faltan para realizar tal afirmación. En primer lugar, se trata de un barco de 55.000 toneladas y 224 metros de eslora, lo que en los cruceros convencionales serviría para alojar entre 1.200 y 1.500 pasajeros. No obstante, la capacidad máxima del Seven Seas Explorer es de 750 personas, lo que ya es un lujo.