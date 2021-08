Qué hacer y cómo reclamar si pierden mi maleta

Una de las preocupaciones que seguramente habrás tenido cuando viajas es el miedo a no volver a ver tu maleta. Pues las cifras aseguran que este extremo es bastante improbable. De todas formas, poner una reclamación es muy fácil y las estadísticas juegan a tu favor.

Las estadísticas indican que menos de 6 maletas por cada mil pasajeros sufren algún percance en todo el mundo, según el informe de la empresa SITA de 2020. De esta cifra, tan solo el 5% de los equipajes no volverán a sus dueños, ya que se consideran extraviados o robados.

Pero no te preocupes, porque la aerolínea está obligada a devolver el equipaje a su legítimo dueño. Eso sí, no deja de ser un inconveniente el hecho de no disponer de tus enseres personales en el destino.