Conmoción en Francia: una youtuber de 23 años con personalidad múltiple pide el suicidio asistido

Olympe dice que su trastorno se debe a traumas graves que derivan de su infancia . Contó que fue víctima de pedofilia y sufrió cinco violaciones durante su adolescencia, además de bullying en el colegio y pasar por veinte familias de acogida en siete años que acabaron abandonándola. Todo ello, cuenta, desarrolló una serie de personalidades alternativas que a veces toman el control de sus acciones y le provocan una lucha interior. Algunas son protectoras, otras frágiles, y una ya trató de autoeliminarse porque no podía soportarlo más.

No quiero ser un ejemplo para los jóvenes, pero esta es mi vida y mi decisión

“Aunque soy una persona muy resiliente, tengo mis límites y han sido llevados al extremo durante años” , decía la joven, cuyo nombre real es Lily, muy emocionada. "Estoy muy cansada y no le digo a nadie que esta es la solución, pero esta es mi decisión", insiste la influencer, enfatizando que no desea ser un "ejemplo" para los jóvenes, e insta a aquellos con pensamientos oscuros a "encontrar personas a su alrededor en las que apoyarse".

Asegura que ya ha contactado con médicos y quiere dedicar este año a "disfrutar de ciertas cosas" y no cerrarse a que "algo pase y me haga cambiar totalmente de opinión". Aunque duda de que eso suceda: “He llegado a un punto en el que ya no puedo pasar por ningún calvario más”, concluye.