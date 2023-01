La mujer de Dani Alves, Joana Sanz, le retira su apoyo: borra todas sus fotos con él

View this post on Instagram

Nada más estallar el escándalo, la modelo salió en defensa de su pareja. "Yo he visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy", aseguraba, poniendo en duda el testimonio de la víctima. Una defensa parecida a la que hizo Dana Dinorah Santana, ex mujer, representante y madre de los hijos de Alves, que aseguró conocer a su ex marido "desde hace 22 años" y estar convencida de que es “incapaz de hacer algo así”.