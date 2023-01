Piqué y Clara Chía publican su primera foto juntos, con mensaje subliminal a Shakira

Gerard Piqué y Clara Chía sorprendían esta medianoche al publicar su primera fotografía juntos. Una imagen desde la cuenta oficial del jugador con el que la mediática pareja oficializa su relación y zanja los rumores de crisis surgidos a raíz de la canción "venganza" de Shakira en la que esta lanza dardos a su ex y su novia y da a entender que el futbolista intentó sin éxito volver con ella ("yo contigo no regreso, ni que me llores ni me supliques")