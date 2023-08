Así hablaba Edwin Arrieta de su “pareja” Daniel Sancho, en “tratamiento psicológico” antes del crimen

Los mensajes a los que ha tenido acceso el programa de Telecinco, cuyo destinatario no ha sido desvelado, demostrarían que, efectivamente, sus planes pasaban por llevar una vida en nuestro país con Daniel , y hace referencia a su deseo de establecerse en Barcelona y no en Madrid, para desligarse de los amigos de quién consideraba su pareja.

"No se olvide de mirarme el piso en Barcelona, quiero desvincularme de Madrid por los amigos de mi pareja"; "Como ya le comenté quiero hacer mi vida con Dani, pero no en Madrid, mándeme el presupuesto de pareja de hecho, no se preocupe por el pago, tengo cuenta en un banco de España". "Ya para septiembre realizaremos todos los trámites", dice textualmente el mensaje supuestamente enviado por Arrieta.

Todos los colaboradores que analizan el caso se muestran cautos sobre el significado, veracidad o trascendencia de estos mensajes. La psicóloga Lara Ferreiro consultada por Fiesta advertía ayer que se desconoce si el hecho de que Arrieta se refiriese a Sancho como su pareja podría ser una “realidad o una fantasía personal”. Balfagón, por su parte, asegura que "no sabemos si podría querer ser pareja de hecho para facilitar su llegada a España", pero sí ha destacado la importancia de conocer el "contexto" de dichos mensajes porque podrían demostrar que lo que Daniel declaró en un principio podría ser cierto -"soy culpable, pero yo era su rehén. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".