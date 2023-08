Daniel Sancho tuvo tres problemas con la justicia antes del crimen de Tailandia: denuncia por agresión y resistencia a la autoridad

El letrado definió en las televisiones a Daniel como un chico deportista, amable, educado y muy correcto , y decía no entender qué le podía haber pasado. No quiso detallar, por el secreto profesional, qué temas concretos habían llevado en su momento a Sancho a contratar sus servicios como abogado.

El periodista experto en sucesos ha matizado que esto no tendrá efectos penales ni consecuencias graves para Daniel, dentro del proceso judicial que tiene pendiente en Tailandia, donde lleva dos semanas en la cárcel de Koh Samui, a la espera de un juicio y posible sentencia de pena de muerte, que podría conmutarse a cadena perpetua.

El tercer y último encontronazo de Daniel Sancho con la justicia antes del crimen de Tailandia se produjo también en Madrid, en un club privado y exclusivo donde se forman deportistas del que formaba parte el hijo de Rodolfo Sancho. Este tuvo un altercado con otros de los miembros del club , e incluso hubo una especie de enfrentamiento entre padres, por lo que fue expulsado 10 meses. “Se desconoce el motivo, pero algo habría hecho”, opina Egea. “ Para que te expulsen de un club privado tienes que haber protagonizado un hecho importante y creo que también expulsaron a algunos amigos suyos", sentencia Egea, aunque dice no tener confirmado este último dato.

La policía tailandesa desveló este lunes el resultado de la autopsia al cadáver de Arrieta , donde se concluía que el cirujano colombiano de 44 años murió "degollado". Aunque es cierto que se produjo una pelea entre ambos y que Daniel golpeó a Edwin y le apuñaló en el torso, como dijo el joven en su declaración y probó después la camiseta encontrada de la víctima, esta no fue la causa de su fallecimiento, sino el corte en el cuello.

El encargado de la investigación y número dos de la policía tailandesa, conocido com o Big Joke , declaró que el hijo de Rodolfo Sancho esperaba la llegada de su novia a la isla de Koh Samui. Apuntan a que este sería el motivo por el que asesinó a Edwin, pues no quería que Laura descubriera la doble vida que llevaba junto al colombiano.

La policía mantiene su teoría inicial: Daniel Sancho asesinó con premeditación a Edwin Arrieta, como prueban los cuchillos y productos de limpieza que compró un día antes, porque este no aceptó dejar su presunta relación sentimental. Es por ello que piden la pena capital para él y no pedirán ni el indulto real ni la conmuta con una cadena perpetua, aunque no descarta que lo hagan los abogados: "Depende de cómo se desarrolle el juicio".