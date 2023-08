Por qué Miguel Bosé no ha denunciado el asalto a su casa y robo de 3 millones de euros

"Esta mañana, se entabló conversación con la administradora de la urbanización , quien mencionó que el afectado no se encontraba en el domicilio y que no era deseo de ella dar ningún tipo de entrevista relacionada con los hechos", ha comunicado la FGJ-CDMX, que ha invitado a Bosé a presentar una "denuncia formal" por el hecho delictivo, que aún no se ha producido.

Esto explicaría que el cantante no quisiera dar detalles concretos de lo sucedido en su casa, más allá de confirmar la noticia en sus redes sociales, asegurando que fue "todo muy tenso, delicado y desagradable", o que hubiera tardado en avisar a su ex, Nacho Palau, o sus hermanas del dramático suceso , del que al parecer se enteraron primeramente por la prensa.

El periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante cree que “al tratarse de un robo, sin homicidio de por medio, y no haber denuncia de la víctima, la Fiscalía no puede actuar de oficio, de forma que si Bosé no denuncia, no habrá manera de que el delito pueda ser perseguido”, ha dicho en el programa Y ahora verano de Antena 3.