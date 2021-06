34 mujeres demandan a Pornhub por tener vídeos sexuales suyos en la web porno sin consentimiento

“Es un caso sobre violación, no sobre pornografía”, insiste la demanda presentada por las mujeres, que asegura que muchos de los contenidos fueron incluso grabados sin el conocimiento de las demandantes .

“Es hora de que las empresas y los individuos que se han beneficiado de contenidos no consensuales e ilegales sean responsables de su delito”, explica una de las denunciantes, que han optado mantenerse en el anonimato a excepción de una de ellas.

Pero paralelamente han incidido en su compromiso con el tratamiento de los contenidos que cualquier usuario puede subir a la web. “Cualquiera que intente publicar imágenes no consensuadas o material de abuso sexual infantil en Internet es un delincuente, y estamos comprometidos a permanecer a la vanguardia de Internet en lo que respecta a la eliminación de contenido ilegal", han explicado los responsables de MindGeek.

En diciembre de 2020, Mastercard, Visa y Discover bloquearon a los clientes el uso de sus tarjetas de crédito para realizar compras en Pornhub después de que una columna del diario The New York Times acusara al sitio de mostrar abusos a menores y comportamientos sexuales no consensuados.