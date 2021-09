El 81% de los jóvenes siente ansiedad antes de reunir el valor para hacer una llamada

A los llamados millennials (25 a 40 años) no les gusta coger el teléfono. Según un estudio, el 81% de los jóvenes siente ansiedad antes de reunir el valor suficiente para hacer una llamada. Por eso aseguran preferir el uso de aplicaciones asíncronas, donde la comunicación se produce simultáneamente, lo que les resulta más cómodo y menos intrusivo .

"No lo he oído", "lo tenía en silencio" o "tenía poca cobertura" son las tres principales excusas de los millennials para no coger una llamada. A esta generación de jóvenes las llamadas les parecen una ofensa, y por eso las evitan, convirtiéndose en lo que muchos consideran como la generación muda, informan los investigadores del estudio.