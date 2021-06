El actor de LQSA Jordi Sánchez habla de sus 24 días en la UCI: "Me dijeron: 'Te vamos a intubar, si quieres llamar a alguien..."

"Llegué y me dijeron: 'Te vamos a intubar, si quieres llamar a alguien...' Ese fue el proceso, así de rápido. No tuve tiempo de reaccionar, me llevé el susto , llamé a mi casa y cuando desperté habían pasado 24 días", relata Sánchez. 24 días en coma inducido en los que, ya relató, lo peor fueron las alucinaciones que sufrió, que le hicieron creer que uno de sus hijos había muerto .

"Tuve unos sueños terribles, cuando me desperté pensaba que todo el mundo estaba muerto, que se me había muerto un hijo y que los otros se habían ido ", explicó el actor en una entrevista en el programa El Suplement de Catalunya Ràdio el pasado mes de marzo.

El mes en la UCI provocó, además, secuelas en el actor. "Cuando me desperté del coma, no podía escribir ni andar. Tardé cinco días en empezar", confesó Sánchez, que recordó también el momento en el que recibió el alta, 45 días después de su ingreso. Tal su felicidad que, cuenta, se fue del hospital con la vía puesta: "Me di cuenta en el ascensor que llevaba la vía en el brazo. Tuve que volver para que me la quitaran".