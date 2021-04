La actriz Ashley Judd comparte en redes sus cicatrices tras partirse la pierna por cuatro sitios

"Está bien si te caes y pierdes la chispa. Solo asegúrate de que cuando vuelvas a levantarte, te levantes como todo el maldito fuego". Con estas palabras de C. Werden comienza el post en el que la actriz Ashley Judd relata como está siendo su rehabilitación tras un grave accidente que sufrió en la selva de la República Democrática del Congo . Dos meses después, la estrella de Hollywood ha compartido a través su Instagram imágenes y vídeos de su recuperación, así como de las cicatrices que le han quedado tras la aparatosa caída.

"Me estoy levantando. Recuerdo cuando comencé a dormir de nuevo toda la noche del tirón. Recuerdo cuando volví a tener sueños (de ambos tipos)", relata la actriz, una de las caras más conocidas del movimiento 'Me Too'. La artista de 53 años comienza a mejorar tras unas duras semanas llenas de dolores.