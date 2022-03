El equipo de 'Frozen' responde a la niña ucraniana que canta su tema desde un búnker

La actriz que interpreta el tema original y los compositores reaccionan al conmovedor vídeo de Amelia

"La forma en que la cantas es como un truco de magia que cura a todos"

El conmovedor vídeo de una niña ucraniana cantando Let it go, el tema de la película Frozen, desde un refugio antiaéreo en Kiev, ha dado la vuelta al mundo. Y como no podía ser de otra manera, también ha llegado al equipo de la famosa cinta animada, que han respondido a la pequeña Amelia a través de las redes sociales.

La actriz Idina Menzel: "Os vemos, estamos con vosotros"

Idina Menzel, la actriz y cantante que interpretó la famosa canción para la película de Disney, ha compartido la pieza con un mensaje de apoyo: "Os vemos, estamos realmente con vosotros", ha escrito la artista estadounidense junto a un par de corazones azul y amarillo, los colores de la bandera de Ucrania que ya son todo un símbolo de rechazo a la guerra y apoyo al pueblo ucraniano.

El vídeo de la niña ucraniana, que ya supera los 13 millones de visualizaciones, también ha hecho reaccionar a los autores de la reivindicativa canción que canta el personaje de Elsa en la película. Entre ellos Kristen Anderson-López, la aclamada compositora de los temas de Frozen y otras películas animadas (Coco) o series (Wandavisión).

La compositora Kristen Anderson-López: "La cantas como un truco de magia que cura"

“Querida niña con la hermosa voz”, empieza su texto la autora de Let it go (Suéltalo), dirigiéndose a la niña que no ha sido identificada. “Mi marido y yo escribimos esta canción como parte de una historia sobre la curación de una familia en dolor. La forma en que la cantas es como un truco de magia que esparce la luz en tu corazón y cura a todos los que la escuchan. ¡Sigue cantando! ¡Estamos escuchando!”, concluye el mensaje de aliento de los autores de la canción para la pequeña Amelia y su familia.