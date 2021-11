Adele cuenta cómo perdió 45 kilos: "Tenía unos ataques de ansiedad terroríficos"

La cantante británica dio su entrevista más personal a Oprah Winfrey

Reveló cómo el ejercicio la ayudó a superar la angustia de la ruptura de su matrimonio. "Mi objetivo no era adelgazar". "Sé que mi cuerpo siempre ha sido objeto de debate"

Ahora hace pesas y boxeo: "Tengo un gancho de izquierda que podría matarte"

Adele ha dado una entrevista personal a Oprah Winfrey en la que habla de su divorcio, y cómo la ansiedad que le generó fue lo que la llevó a su significativa pérdida de peso.

La cantante británica, que ha vuelto a la música con su primer sencillo (Easy on me) en seis años, grabó esta conversación con la famosa presentadora americana, antes de dar su primer concierto también en mucho tiempo para el especial de la CBS Adele One Night Only:

En ella habló de la fascinación que genera el cambio físico que ha experimentado en los últimos años, sobre todo desde su anterior aparición pública, en 2017.

Así perdió 45 kilos en los últimos años

La cantante de Hello confirmó que había perdido alrededor de 100 libras (45 kg). El ejercicio que hizo durante un período de dos años le ayudó a enfrentarse a "los ataques de ansiedad más aterradores" mientras dejaba su matrimonio.

Mi objetivo no era perder peso, descubrí que no tenía ansiedad cuando iba al gimnasio

"Me di cuenta de cuánto confiaba en la presencia de mi entrenador cuando me sentía tan perdida, pero tampoco tenía ninguna ansiedad cuando estaba en el gimnasio", explicó. [El ejercicio] "se convirtió en mi momento: tener un plan todos los días cuando no tenía planes".

La artista británica, que también perdió mucho peso gracias a la dieta Sirtfood combinada con ejercicio, reveló que ni siquiera estaba tratando de perder peso, que trataba principalmente de luchar contra su ansiedad.

"Yo estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Era como si todavía estuviera allí mientras todo mi cuerpo estaba, como, en otro planeta, ¿sabes? Y siempre he entrenado un poco. Ya sabes, un par de veces a la semana para mi espalda'', agregó señalando este problema que tiene desde la infancia.

"Mi cuerpo ha sido objeto de debate durante toda mi carrera"

Oprah Winfrey le preguntó sobre las opiniones de sus fans sobre su pérdida de peso, particularmente de las mujeres que se identificaron con la forma de su cuerpo, a lo que Adele respondió que "no se sorprendió o incluso desconcertó, porque mi cuerpo ha sido objeto de debate durante toda mi carrera".

No es mi trabajo valorar cómo se sienten los demás con sus cuerpos

"¿Soy demasiado grande o demasiado pequeña, tengo calor o no, o lo que sea? Yo nunca admiré a nadie por su cuerpo", dijo Adele. “No es mi trabajo valorar cómo se sienten las personas con respecto a sus cuerpos'', dijo Adele sobre el debate montado en torno a ella como icono de persona que ama su cuerpo. Agregó que se siente mal si su pérdida de peso 'hizo que cualquiera se sintiera horrible consigo misma, pero insistió en que "ese no es mi trabajo', y agregó: “Estoy tratando de arreglar mi propia vida”.

Hace pesas y boxeo: "Tengo un gancho de izquierda que podría matarte"

Dice que ahora no le importa si gana o pierde peso, y que su lugar favorito sigue siendo el gimnasio, cuando está levantando pesas.



También contó que es muy buena boxeadora y tiene un “gancho de izquierda que podría matarte”, bromeó. Se ha convertido en una "atleta" que podía levantar peso muerto de hasta 170 libras (77 kg) en su mejor momento.

Sobre su divorcio, el origen de su ansiedad: "Me sentía avergonzada"

En el especial con Oprah, que incluyó un concierto en vivo en el Observatorio Griffith de Los Ángeles al que asistieron famosos como Drake, Selena Gomez y Rogen, Adele habló sobre su divorcio, el origen de su ansiedad, vencida a través del ejercicio.





La cantante de 33 años reveló que se sentía "avergonzada" de no poder seguir casada con el empresario británico Simon Konecki. "He estado obsesionado con un núcleo familiar toda mi vida porque nunca vine de uno", dijo Adele, quien comparte a su hijo Angelo de nueve años con su ex marido. "Desde muy joven me prometí a mí misma que cuando tuviera hijos, permaneceríamos juntos. Seríamos esa familia unida". "Estaba tan decepcionada por mi hijo, estaba tan decepcionada por mí misma….”, se sinceró.

"Quería vivir y no solo sobrevivir. Realmente no era feliz"

La cantante, que está a punto de lanzar su cuarto álbum de estudio, llamado 30, también reveló el momento en que supo que su matrimonio de un año, tras siete años de noviazgo, había terminado. "Alguien me preguntó '¿Qué es algo que nadie sabría de ti?'". “Y lo dije frente a tres de mis amigos: ‘Realmente no estoy feliz. No estoy viviendo, solo estoy avanzando con dificultad”, confesó de su sentimiento entonces que le llevó a romper la relación, poniendo de ejemplo la letra de su canción Love in the Dark, del álbum 25 de 2015: "Quiero vivir y no solo sobrevivir".



"Definitivamente me sentí así", dijo. “Y fue cuando les admití a mis propios amigos, que pensaban que estaba muy feliz, que en realidad no lo estaba, y todos estaban horrorizados.”



La ex pareja, que vive calle con calle en Los Ángeles, sigue teniendo una relación amistosa; Adele reveló que confiaba en Konecki y agregó que él “probablemente me salvó la vida”..