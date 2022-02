Ponen cara al marido de Ainhoa Armentia en medio de los rumores de ruptura con Iñaki Urdangarin

La revista dedica su reportaje principal a los ex duques de Palma y el reencuentro secreto que han tenido este fin de semana , como ya les contó ayer NIUS, con una imagen de archivo, ya que no existe foto del reencuentro:

Un fin de semana en el que Ainhoa Armentia , la compañera de despacho de Urdangarin con la que el ex jugador de balonmano fue pillado en las playas de Bidart, sí ha sido fotografiada con su todavía marido, Manuel Ruiz, y su hijo, en su reaparición pública desde que saltó el escándalo y los medios captaron varias imágenes de ella saliendo del despacho Imaz en el que trabaja con Urdangarin.

Según la revista, parece que no hay marcha atrás en la ruptura de Ainhoa Armentia con su marido, aunque tienen buena relación, como demuestra la imagen de la pareja acudiendo juntos a un partido del hijo pequeño, después del cual, cada uno se fue por separado.

A pesar de las informaciones que han trascendido del entorno de Urdangarin en las últimas semanas, que apuntaban a una reconciliación entre los ex duques de Palma, la revista ¡Hola! no es optimista con esta posibilidad. “La infanta podría perdonarle de corazón, pero no lo hará públicamente”. Al mismo tiempo, esta publicación deja caer que la relación de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia continúa, pese a los rumores de ruptura.