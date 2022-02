Alba Santana desmiente la herencia de su madre y comparte su duelo: "La echo tanto de menos"

La hija de Mila Ximénez y Manolo Santana, irrumpe en 'Sálvame' para negar que su madre la dejase 3 millones de euros, y su padre la desheredase

Hace un llamamiento a los medios para que respeten su silencio: "Aún no sé vivir sin ella"

Este miércoles se cumplen ocho meses de la muerte de Mila Ximénez, con 69 años, víctima de un cáncer de pulmón. Su fallecimiento ha dejado un enorme vació en Telecinco, cadena en la que era de una de sus colaboradoras más populares y queridas. Pero especialmente en su hija Alba (37 años), a la que estaba muy unida, su gran apoyo y motor de su vida.

Tras la emotiva despedida a Mila Ximénez en el tanatorio, el pasado 23 de junio, su hija regresó a Ámsterdam (Holanda), donde reside con su marido y sus hijos, y no sabíamos nada de ella hasta que hace una semana, la revista Lecturas publicase que Mila Ximénez le había dejado 3 millones de euros de herencia, mientras que su padre, el tenista Manolo Santana, fallecido el pasado diciembre, no le había dejado nada. La noticia tuvo mucha repercusión y fue reproducida por distintos medios.

Hoy, Alba Santana ha irrumpido vía telefónica en Sálvame, para desmentir esta información, que le ha hecho mucho daño, llegando a quitarle literalmente el sueño.

"Ni mi madre me ha dejado 3 millones de euros ni mi padre me ha dejado sin nada"

“La semana pasada me encuentro con una portada en un medio, un medio amigo de mi madre”, ha dicho en alusión a Lecturas, la revista en la que Mila Ximénez tenía una columna semanal y hacía entrevistas periódicas. “La noticia no es verdad, ni mi madre me ha dejado esa cantidad de dinero ni mi padre me ha dejado sin nada”, ha aclarado Alba.

La hija de Mila Ximénez no quiere entrar en guerra con esta publicación, a la que ha "pedido una rectificación", sino tan solo desmentir lo publicado y pedir a los medios y a “toda la gente que me está llamando, que no les conozco a muchos de ellos”, que sepan que eso no es cierto. “Me parece algo muy íntimo y me duele que se publique sin ser verdad”. Jorge Javier Vázquez ha reconocido que a él también le extrañó la noticia, ya que "conociendo la economía de Mila, por la amistad que teníamos, me costaba creer que tuviera 3 millones de euros".

"El tema de la prensa me ha sobrepasado porque siempre tenía la protección de mi madre"

Reconoce que no sabía “cómo gestionar esto” y por eso ha optado por expresarse en Sálvame, el programa de su madre.

“Estoy un poco nerviosa, pero la realidad es que desde que nací sabéis que siempre he salido en la prensa por mis padres, y eso siempre ha sido un orgullo. He intentado ser amable y tener una buena relación con la prensa”, comenzaba diciendo.

“Creo que no tiene por qué ser noticia mi herencia ni como estoy”. “Desde que se publicó eso, tengo la impresión de que no sé lo próximo que va a venir”, ha dicho, reconociendo que “el tema de la prensa me ha sobrepasado porque siempre he tenido la protección de mi madre, mientras que el duelo, la tristeza y la pena, sé que podré superarla sola poco a poco”.

"Ha venido prensa a Holanda a seguirme y he tenido mucha ansiedad"

“Cuando fallecen mis padres intento hablar amablemente con la prensa porque pensé que después me dejarían tranquila. En las últimas semanas ha venido prensa a Holanda a seguirme, y he tenido ansiedad y lo he pasado mal”, le ha dicho a Jorge Javier con la voz entrecortada.

"El vacío que me ha dejado mi madre es enorme"

Alba Santana es una persona muy querida para Sálvame, “la otra familia de Mila Ximénez”, como la definía la colaboradora, y hoy Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores se han emocionado con sus palabras, y han aprovechado para transmitirle todo su cariño e interesarse por saber cómo se encontraba y cómo estaba llevando el duelo de la pérdida de sus padres.

“Con mi padre tenía menos relación, pero con mi madre era muy intensa, hablábamos a diario, y el vacío que me ha dejado es enorme, cuesta mucho”, ha reconocido Alba. “Lo consultaba todo con ella, al igual que ella conmigo, el no tenerla cuesta, pero voy a tener que encontrar formas de sentirme con ella de alguna forma, al igual que con mi padre”.

"No esperaba la muerte de mi padre tan seguida de la de mi madre"

Alba Santana ha contado que le gusta ver los vídeos de su madre en el programa, “y sobre todo me pongo muchos sus audios, me gusta mucho oír su voz”. “Estaba tan llena de vida que cuando veo imágenes suyas, también me cuesta ver que en tan poco tiempo se nos haya ido”, ha dicho emocionada, reconociendo que le está costando asimilar que se ha quedado huérfana en tan poco tiempo: “No esperaba que la muerte de mi padre fuera seguida de la de mi madre”, con solo seis meses de diferencia.

Alba Santana ha hecho esta excepción de hablar con los medios porque sentía la necesidad de “responder a toda la gente que me llama y quiere saber cómo estoy, solo quiero que entiendan que estoy intentando estar o mejor posible, pero es un proceso que me está costando”.

Con estas declaraciones, Alba Santana espera zanjar especulaciones y pide a los medios que respeten su silencio, “porque ahora no tengo fuerzas de hablar, que lo hagan por la memoria de mi madre”.

Jorge Javier: "Mila se fue tranquila porque te veía feliz"

Jorge Javier Vázquez, amigo personal de Mila Ximénez, no tenía palabras que pudieran reconfortarla, pero le ha dicho que al menos “se fue tranquila porque sabía que tú eras muy feliz y tenías una vida envidiable, esa tranquilidad te tiene que aliviar, el no tener ninguna conversación pendiente con ella”, le ha dicho.

“No se puede ser más generosa y hablar con tanto sentimiento como hablas de ella”, ha dicho Kiko Hernández, otros de los grandes amigos de Mila, recordándole a Alba lo “contenta que se ponía tu madre cada vez que recibía un mensaje tuyo durante el programa, nos decía siempre cuanto te quería”.

“Lo sé, no le faltaba nunca decirme cuanto me quería, y por eso ahora la echo tanto de menos, sé que vosotros la queríais mucho también”, respondía Alba.