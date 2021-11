Alberto de Mónaco aclara dónde y cómo está Charlene: "Aceptó que necesitaba ayuda"

Todo salió muy bien", dice. "Estaba muy tranquila y muy comprensiva. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No se puede obligar a nadie a entender que necesita tratamiento, tiene que aceptarlo él mismo". "Ella ya estaba a favor. Solo queríamos que lo confirmara frente a nosotros. Queríamos decirle que la queremos mucho, que estábamos ahí para ella , y que lo más importante para ella es su salud. Que no debe preocuparse por nada más, que todos la queremos, que sus hijos la quieren y que solo queremos lo mejor para ella".

Sobre los rumores de crisis matrimonial, el príncipe de 46 años explica que "esto no tiene nada que ver con nuestra relación". "Quiero dejar eso muy claro. Estos son no problemas de la relación entre marido y mujer. Es de una naturaleza diferente".

"Obviamente hubo consecuencias de sus diferentes cirugías y los procedimientos a los que se sometió en los últimos meses", añade Alberto de Mónaco. "Eso fue un factor, pero en este punto prefiero no hacer más comentarios. Puedo decir que estaba sufriendo una fatiga increíble. No había dormido bien en varios días y no estaba comiendo nada bien. Perdió mucho peso, lo que la hizo vulnerable a otras posibles dolencias. Un resfriado o la gripe o Dios no lo quiera, el COVID”.



"Como sé que hay rumores, déjame decirte: esto no es COVID", dice el hijo de Rainiero de Mónaco y Grace Kelly. "No está relacionado con el cáncer ni con la cirugía plástica".