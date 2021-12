"Yo no apreté el gatillo": Alec Baldwin sorprende en su primera entrevista en televisión por el caso 'Rust'

"Yo no apreté el gatillo" , dice sobre el disparo accidental que mató a la directora de fotografía y que, desde el primer día, se da por hecho que fue provocado el propio actor mientras ensayaba una escena con ella y con el director de la película, Joel Souza, que también resultó herido.

"No se apretó el gatillo. No apreté el gatillo. Nunca apuntaría con una pistola a alguien y apretaría el gatillo en ellos, nunca”, responde con rotundidad a la pregunta del entrevistador.

Baldwin también dijo que "no tenía idea" de cómo una bala se abrió paso en un arma que estaba destinada a ser solo un accesorio en el set de la película.

“Alguien puso una bala real en un arma”, dice. “Una bala que ni siquiera se suponía que estuviera en las instalaciones”.



"Incluso ahora, me cuesta creer que el incidente ocurrió”, continuó. "No me parece real".



Con lágrimas en los ojos, Baldwin también recordó a la víctima, Haylina Hutchins, como "alguien que era amada por todos los que trabajaban con [ella], querida y admirada por todos”.



Baldwin también responderá por qué está hablando ahora, cómo cree que ocurrió el tiroteo, cómo está asumiendo el fatal accidente y cómo responde a actores como George Clooney, quienes dicen que ellos siempre revisan sus armas antes de rodar.