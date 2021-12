La entrevista completa a Alec Baldwin: "Ya no me importa una mierda mi carrera"

"No se apretó el gatillo. Yo no apreté el gatillo. Nunca apuntaría con una pistola a alguien y apretaría el gatillo"

“Alguien es responsable de lo que pasó , y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”

“No he sido negligente. En todos mis años en los rodajes de películas, un arma 'caliente' significaba que había munición y un arma 'fría' significaba que no había nada allí. Cuando me dicen: Esto es una pistola fría, lo que le están diciendo a todos en el rodaje es: ‘Puedes relajarte porque está vacía’”.

“Ya no me importa una mierda mi carrera”

“No me siento culpable, alguien fue el responsable y ese no soy yo”

“Sueño con el accidente constantemente. Me despierto en el momento en que se dispara el arma. No he dormido en semanas. Estoy pagándolo físicamente y me encuentro exhausto”