Alec Baldwin estalla contra los 'haters' que cuestionan su sexto bebé con Hilaria: "Cerrad la boca"

A Alec Baldwin no le ha gustado nada la forma en la que la sociedad ha tratado la noticia de su sexto hijo . Su mujer, Hilaria Baldwin, presentó hace unas horas a un nuevo bebé cuando nadie lo esperaba, tan sólo 5 meses después de haber nacido el quinto retoño de la pareja .

Los seguidores no dejaban de preguntar cómo ha sido posible , y algunos han llegado abiertamente a cuestionar directamente que haya sido Hilaria quien haya engendrado al nuevo miembro de la familia. Pero el actor no ha dudado un segundo en intervenir en el asunto para mandar literalmente a paseo a todos los que les han puesto en tela de juicio.

"Debería cerrar la boca y ocuparse de sus propios asuntos", respondía muy enfadado el protagonista de La caza del octubre rojo a uno de los comentarios. Pero las especulaciones sobre la procedencia de Lucía, como así han llamado Alec e Hilaria Baldwin a su hija, no cesaron. "Si no quieres decir nada, ¿por qué no dejáis de publicar constantemente y suplicar por clickbait? Simplemente cría a tus 100 hijos en privado", le comentaba otro usuario.