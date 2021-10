El caso Alec Baldwin señala a un "presunto culpable", el ayudante de dirección Dave Halls

Está en el punto de mira por ser quien entregó al actor el arma que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, sin revisar si estaba cargada

Ya recibió quejas en otros rodajes por problemas de seguridad. La jefa de armas, también cuestionada

Expertos legales creen que Alec Baldwin podría tener responsabilidad en su papel de productor de la película

A medida que pasan los días se van conociendo más detalles sobre el fatal accidente en el rodaje del western Rust que acabó con la vida de su directora de fotografía, Halyna Hutchins, e hirió al director, Álex Souza.

Ayer supimos que Alec Baldwin apuntaba a la cámara durante el ensayo de una escena, cuando disparó su arma, pensando que no había peligro, y la bala impactó en el pecho de la realizadora y después en el hombro del director, como ya les contamos en NIUS, en base a la declaración jurada a la que tuvo acceso Reuters.

"El puto ayudante de dirección, se supone que él debe revisar el arma"

A la mujer que llamó a Emergencias se la escuchó diciendo: "El puto ayudante de dirección que me gritó en el almuerzo, preguntando por las revisiones. Se supone que él debe revisar las armas. Él es responsable de lo que sucede en el set". Pero no estaba claro a quién se refería.



Alec Baldwin declaró que a él le entregaron el arma diciendo que estaba descargada. Mientras prosigue la investigación, hay un nombre que comienza a estar en el punto de mira: Dave Halls, el ayudante de dirección que entregó el revólver al actor antes del ensayo, ya que el protocolo exige que él lo revise antes.

Según la CNN, Halls recogió una de las tres armas de un carrito móvil que había sido preparado por la armera de la producción, Hannah Gutiérrez Reed (24 años). Lo hizo sin comprobar que estuviera descargada y gritó: ¡Pistola fría! (expresión para decir sin munición), antes de entregársela a Baldwin.

Las órdenes de registro revelan que Dave Halls, y todos los demás en el set, no sabían que el arma que le entregó a Baldwin contenía munición real.

Aunque varios miembros del equipo podrían enfrentarse a responsabilidades civiles por la muerte de Halyna Hutchins, entre ellos la armera Hannah Gutiérrez, los medios señalan en los últimos días a Dave Halls porque el protocolo exige que el primer ayudante de dirección revise el arma por seguridad.

Dave Halls recibió quejas por seguridad en dos rodajes anteriores

A esto se suma que Halls ya recibió quejas sobre seguridad en rodajes de dos producciones en 2019, según han declarado dos personas que trabajaron allí.

Cada mañana debían tener una reunión para discutir las armas y otros problemas de seguridad, un estándar de la industria, pero según el testimonio de un trabajador anónimo al Daily Mail, Halls decía que no creía que fueran necesario.

"Fue muy frívolo acerca de mi insistencia en tener una reunión de seguridad sobre las armas", dijo el miembro del equipo, quien pidió usar el seudónimo de "Jay" y ha trabajado en películas durante 10 años.



"Cuando se trata de la seguridad en el set, he visto que los primeros ayudantes de dirección suelen molestarse por tener que esperar. Pero, en última instancia, comprenden que es necesario hacerlo. Pero cuando trabajé con él, fue la única vez que un AD (ayudante de dirección) me preguntó: "¿Realmente necesitamos tener una reunión de seguridad?".

Según 'Jay', en primer lugar no debería haber munición real, otro asunto que también está siendo investigado. Una de las hipótesis que se manejan es que se haya usado una bala de fogueo con relleno de algodón sellado con plástico o papel. Disparado a corta distancia, un cartucho de ese tipo, aun siendo de fogueo, puede resultar letal.

Pero cree que Hall es el principal responsable de la tragedia porque gritó 'pistola fría' sin haber inspeccionado visualmente el arma, según los informes.

Maggie Goll, una pirotécnica que trabajó con Dave Halls en 2019 para la serie de Hulu Into The Dark, dijo a la cadena NBC que "al principio parecía una persona afable con la idiosincrasia típica de los asistentes de dirección, pero esa fachada pronto desapareció. No fue capaz de mantener un entorno seguro para el equipo. Hizo que la filmación fuera claustrofóbica, no fue capaz de establecer salidas de incendio, no mantuvo reuniones de seguridad antes del uso de armas y tenía bloqueadas las salidas de emergencia".

Después del rodaje, esta mujer dice que presentó varias quejas e intentó comunicarse con el Gremio de Directores de América, pero "no se hizo nada", algo que lamenta ahora.

Otros defienden la trayectoria "eficiente" de Dave Halls

Halls lleva casi tres décadas trabajando en películas como Matrix Reloaded, Bone Tomahawk, Pelotas en juego o Bad Santa. Curiosamente, fue el primer ayudante de dirección de la película El cuervo: Salvación, secuela de El cuervo, donde Brandon Lee murió en otro accidente similar por arma de fuego en 1993.



El cineasta Aaron B. Koontz, amigo de Hutchins y de Halls, le defendió en declaraciones a LA Times: "Dave es extremadamente eficiente y muy bueno a la hora de mantener el ritmo para cumplir con el horario de producción".

La jefa de armas confesó estar "nerviosa" por su responsabilidad

Hannah Gutiérrez también está en entredicho por su escasa experiencia como armera de una producción de cine. Meses antes de comenzar la película, ya había sugerido que estaba "nerviosa" por asumir esa responsabilidad. La joven de 24 años dijo en un podcast que acababa de terminar su primera película en ese trabajo, en otro western llamado The Old Way, protagonizado por Nicolas Cage y que "no sabía si se sentía preparada".

Su padre, Thell Reed, es un legendario armero de Hollywood, experto en armas y doble que ha trabajado con estrellas como Brad Pitt y Russell Crowe, así como en westerns como Tombstone.

La familia de Halyna Hutchins exculpa a Baldwin pero busca respuestas

Mientras tanto, el padre de la difunta directora de fotografía absolvió a Baldwin de la culpa y le dijo al Sun el domingo que la responsabilidad recaía en el equipo de arsenal de la película.

Dudas sobre si Alec Baldwin puede ser responsable como productor

Aunque Alec Baldwin no tuviera responsabilidad en saber si el arma estaba o no cargada, corre el riesgo de ser procesado por homicidio involuntario en el disparo accidental que causó la muerte de Halyna Hutchins, advirtieron expertos legales a The Telegraph.

La estrella de Hollywood podría enfrentarse a cargos por su papel como productor ejecutivo de la película, además de actor, más que por apretar el gatillo, sugirió el fiscal federal Joseph Costa.

Estos comentarios se produjeron después de que surgiera la noticia de una salida del equipo en protesta por las condiciones de trabajo y preocupaciones de seguridad poco antes del tiroteo, y que miembros anónimos del equipo dijeran al New York Times que había habido otras dos descargas de arma accidentales en el rodaje de Rust.



El profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, James Liebman, discrepa y argumenta que Baldwin correría más riesgo por haber apretado el gatillo que por su calidad de productor ejecutivo. "El homicidio involuntario requiere pruebas de que el acusado estaba en realidad, subjetivamente, consciente de un grave riesgo de daño que siguió", dijo este experto.