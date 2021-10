Quién era Halyna Hutchins, la directora de fotografía fallecida por el disparo accidental de Alec Baldwin

La tragedia deja una víctima mortal , la directora de fotografía de la película, Halyna Hutchins, de 42 años , que moría por las graves heridas a consecuencia del disparo mientras era trasladada en helicóptero al University of New Mexico Hospital de Albuquerque . A demás, también resultó herido el director de la película, Joel Souza, que está ingresado en estado grave en el hospital de Santa Fe.

Entre otros largometrajes en los que trabajó incluyen el drama policial Blindfire (2020) de Michael Nell, el thriller de Cate Devaney The Mad Hatter (2021), To the New Girl (2020) de Adriana González-Vega y la película de terror Darlin de Pollyanna McIntosh (2019). También, los cortos Soy normal y Sunday's Child.



En televisión, trabajó en la serie original BET + A Luv Tale: The Series.