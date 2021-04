Lequio responde a Rocío Carrasco: "Sigo sin entender que una madre se desentienda de sus hijos"

La hija de Rocío Jurado le acusó de no defenderla por ser "muy parecido a Antonio David": "Perro no come a perro"

Él niega ser "cómplice" de su ex marido y recalca que "nunca he sido denunciado ni condenado por maltrato"

Asegura que comprende que "Rocío no está bien", pero critica que no luche más por sus hijos

Alessandro Lequio fue uno de los primeros aludidos ayer en la entrevista a Rocío Carrasco en Telecinco. La hija de Rocío Jurado le acusó de falta de empatía con su testimonio como víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su ex marido, Antonio David.

"Eso me demuestra que él debe ser muy parecido a ese ser, y claro, perro no come perro", dijo Rocío insinuando, sin mencionar esta palabra, que el italiano también podía ser un maltratador.

"No va a gustarle lo que has dicho", le advertía Jorge Javier. Y así ha sido. El conde Lequio ha respondido hoy a Rocío Carrasco, aunque todo hay que decirlo, lo ha hecho de una forma bastante tranquila y educada.

"Yo no soy cómplice de Antonio David"

"Creo que la que no me ha entendido a mí es ella", ha comenzado diciendo Lequio en el programa de Ana Rosa en el que colabora. "Me presenta como cómplice de su ex marido, lo cual es falso".



"Yo soy el primero que siempre he dicho que creo que ella no está bien, y que hay que escucharla, pero tampoco me parece bien señalar a alguien de haber cometido un delito cuando no es así".

"Nunca he sido denunciado ni condenado por maltrato"

"Yo nunca, nunca, nunca, he sido denunciado por maltrato, y por tanto nunca, nunca, nunca, he sido condenado por maltrato", ha recalcado:

"Ella piensa que todos los que no están con ella están en su contra, y no es así", defiende el italiano. "Que yo diga que no puedo entender cómo una madre lleva 9 años sin hablarse con su hijos, no significa que Antonio David sea santo de mi devoción", ha matizado.

"Un padre y una madre siempre están preparados para hablar con sus hijos"

Sobre el motivo que Rocío esgrime para no coger el teléfono a su hija, Lequio opina que "no puede decir que no está preparada, porque un padre y una madre siempre tienen que estar preparados para hablar con sus hijos. Yo haría lo que fuese por abrazar a los míos, no entiendo que ella se desentienda", ha dicho, repitiendo su argumento de los últimos días. Y también ha criticado que se criminalice a Rocío Flores por agredir a su madre cuando era solo una adolescente.

El mensaje a Rocío a través de su hijo Aless: "Daría lo que fuera por volver a verle"

Precisamente, Alessandro Lequio compartía hoy una publicación en Instagram, con un mensaje velado a Rocío Carrasco y lo que insinuó ayer de él, en el que se ha mostrado más duro que en su posterior intervención en televisión.

Lo ha hecho acompañando una tierna foto de su hijo Aless, fallecido el año pasado de cáncer, con el siguiente texto: "Cuando un padre daría lo que fuera por volver a ver a su maravilloso hijo, es normal que no entienda que una madre se desentienda de los suyos, sin motivo alguno y los 'venda' por dinero, haciendo de su vida un espectáculo".