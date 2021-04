Quién es Alexia Rivas, la chica cuya salud ha hecho saltar las alarmas en 'Supervivientes'

La ex reportera de 'Socialité' preocupa ya que no puede ingerir comida desde hace días y está muy débil

El reality la forzó a comer pizza por su bien y la está haciendo un seguimiento, aunque podría terminar abandonando

Recordamos su antes y después del 'Merlos Place' que la hizo famosa: sus inicios en TV y su primer casting

Alexia Rivas, protagonista del Merlos Place y una de las concursantes de Supervivientes sobre la que más expectación había al principio, es noticia en este arranque de reality por los problemas de salud que le están impidiendo llevar a cabo el concurso con normalidad.

La ex reportera de Socialité es una de las concursantes que permanecen en el Barco Encallado, donde están los participantes hasta que la audiencia decida con sus votos que pueden ir a la isla.

Alexia (28 años), entró en el reality con buena salud, tal y como vimos en los primeros vídeos desde el hotel, cuando se reencontró con Marta López, la otra protagonista del 'Merlos Place' que también concursa este años en Supervivientes.

Pero el estado de salud de Alexia ha ido empeorando, su cuerpo rechaza el alimento y llevaba 24 horas sin comer, quedándose sin energía. "Ayer llevaba como 24 horas sin comer. Comí garbanzos y me sentaron muy raro al estómago. Desde entonces lo eché todo, tengo pinchazos en el estómago y lo estoy pasando muy mal. Mi problema es que no puedo meter nada de alimento", contó ayer preocupada a Jordi González:

El equipo médico del reality decidió darle algo de alimento, un trozo de pizza que les costó convencerla para que lo comiera, algo inédito en Supervivientes, donde los concursantes pasan tanto hambre que suelen pelearse por la comida.



"Alexia estás siendo entendida en todo momento. Si te niegas a comer te estás provocando un problema de salud serio", le recordaba Jordi González.

Pero Alexia confesó sentirse mareada, con vómitos, problemas para ir al baño y sin fuerzas para seguir allí. "Ojalá estuviera bien porque he venido con mucha ilusión pero no quiero provocarme un problema de salud como bien dices, nadie sabe cómo estoy, y es fatal", ha explicado la participante.



De momento, el programa la está "haciendo un seguimiento" y se la apartará de la convivencia, pero no del programa, hasta ver su evolución, ya que se cree que su rechazo a la comida no es un problema médico, sino de ella. "Este es un bache, no es fácil ya lo sé. Estás en un concurso de extremísima dificultad y por eso os animamos a todos", intentaba subirle el ánimo Jordi González.

En el punto de mira en las redes sociales por su bajo peso

Alexia llegó al reality con muy poco peso, menos de 50 kilos, lo cual podría agravar los trastornos alimenticios y falta de energía que confiesa estar sufriendo y que le podrían llevar a abandonar el programa. "Llegué a la isla muy baja de peso. Hasta subir escaleras es para mí como correr una maratón", confesaba.



Los problemas alimenticios de Alexia es uno de los temas de Supervivientes más comentados del reality. La joven está siendo también objeto de críticas, lo que ha llevado a la persona que maneja su cuenta de Twitter en su ausencia a pedir que pare el linchamiento:

¿Quién es Alexia Rivas?

Alexia Rivas saltó a la fama hace ahora un año como protagonista involuntaria del caso Alfonso Merlos, también conocido como 'Merlos Place'. En pleno confinamiento, la entonces reportera de Socialité apareció semidesnuda en casa del periodista mientras éste hacía su directo con el programa de Javier Negre en YouTube, Estado de alarma.



El momento de la videollamada se hizo viral, destapó la presunta infidelidad de Merlos con Marta López, provocó la salida del periodista como jefe de prensa del Colegio de Abogados e hizo popular a Alexia Rivas, la chica que aparecía en el vídeo.



La pillada con posterior triángulo amoroso amenizó el confinamiento e incluso traspasó fronteras, con titulares en prensa extranjera y comentado por Whoopi Goldberg en su programa The View en la TV estadounidense.

¿Qué fue de Alexia Rivas desde el caso Merlos?

Abrumada por la repercusión del vídeo, Alexia Rivas decidió dejar su trabajo en Socialité y apartarse de los medios, con alguna declaración esporádica, hablando de su relación con Merlos, con quien mantuvo una relación hasta septiembre de 2020. "Ahora somos amigos", dijeron entonces:



Entonces dijo que no buscaba fama ni la veríamos en ningún reality, pero finalmente decidió aceptar la oferta de Supervivientes.

"Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión", la defendía Nuria Marín, presentadora de Socialité en lugar de María Patiño, al anunciar el nombre de Alexia Rivas en la lista de "supervivientes" confirmados de este año. También bromeó al pedir a su ex compañera de cadena que "por favor, no olvide llevarse a la isla su famosos bikini color carne", con el que atravesó el salón de la casa de Merlos en el famoso vídeo que originó el escándalo.

Pasó por Marca y laSexta antes de Telecinco

Alexia Rivas (27 años) es de Ponferrada (León). Estudió Periodismo y trabajó en varias medios como Marca, laSexta o Trece TV, antes de recalar en Socialité, como reportera que perseguía o daba la última hora de los famosos. Se define como una mujer familiar, devoradora de libros y amante de los animales.

Su casting para ser reportera de 'Socialité'

El programa de crónica social que conduce María Patiño recuperó recientemente, con motivo de la entrada de Alexia Rivas en Supervivientes, el casting que hizo su ex reportera hace años para entrar a trabajar en el programa.

"Solo me he retocado labios y ojeras"

Después de la famosa pillada que provocó su marcha de la televisión, la joven se centró entonces en su faceta de influencer en Instagram, donde sus seguidores subieron a más de 160.000, publicando fotos que nos ha permitido ver su evolución física en estos últimos doce meses.

Ella misma ha comentado los retoques estéticos que se ha hecho desde el famoso 'Merlos Place'. "La nariz no me la he tocado, solo me he hecho aumento de labios, del superior que lo tenía muy fino, y un tratamiento para quitar ojeras".

"Quiero que me conozcáis, a quien le guste bien, y a quien no, también"

"Quiero daros las gracias al cubo porque lo increíbles que sois vosotros. No me imaginaba tantísimo cariño. Estoy emocionada, estoy nerviosa, quiero compensaros, quiero que estéis orgullosos porque de verdad que he alucinado y no esperaba estas reacciones", decía Alexia Rivas en un vídeo en sus stories de Instagram, publicado cuando que se supo que iba a Supervivientes.

"Quiero que me conozcáis, que sepáis cómo soy yo, al que le guste, bien, y al que no, también. Pero sobre todo ser yo misma", continúa, explicando que lo más duro será separarse de su perro Iro, al que llama "mi hijo", que dejará con sus padres.

Así se defendió de los que la criticaron por ir a 'Supervivientes'

El anuncio de su participación en el reality de Telecinco, después de que hubiera renegado de la televisión, no estuvo exento de críticas por parte de sus seguidores. "La que no quería tele", le decía un internauta por ejemplo. Ella lo explicaba así: "Soy periodista, quiero tele porque es donde he trabajado toda mi vida. Pero no televisión de lo que todo vale".

Aseguró que "no tendría por qué explicarme. Si quisiera haberme aprovechado, en su momento hubiera ido de plató en plató y ahora tendría una casa comprada", dijo sobre las ofertas que tuvo en su momento.

