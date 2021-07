Alice Campello muestra las amenazas recibidas por el gol de Morata a Italia: "Iré a tu casa y te quemaré viva"

El delantero ya aseguró al principio de la Eurocopa que su mujer y sus hijos habían sido amenazados cuando la suerte no le acompañaba de cara al gol al comienzo del torneo . Ahora ha sido su pareja quien ha mostrado algunas de las palabras que le llegaron en mensajes privados a su perfil cuando su marido marcó el gol del empate que brindó a La Roja la posibilidad de jugar la prórroga.

"Tanto vosotros como vuestros hijos morirán de un infarto", "tu esposo es un perro con cáncer y tus hijos también", "no te atrevas a publicar fotos del gol de Morata o iré a tu casa y te quemaré viva ", se puede traducir de los mensajes en italiano filtrados por Alice Campello en Stories de Instagram.

"Siendo sincera, no estoy sufriendo por ninguno de estos mensajes, de verdad. Ni siquiera creo que sea un asunto de "italianos", sino de ignorancia. Pero creo que si le hubiera pasado a una chica más frágil habría sido un problema. Recordemos que el deporte es para unirnos, no para no desahogar nuestras frustraciones. Realmente espero que en el futuro se puedan tomar medidas serias para este tipo de personas porque esto es vergonzoso e inaceptable", escribió Campello a sus seguidores.