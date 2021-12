Vuelco en un mediático caso de violación, con historia parecida a la de Dolores Vázquez

Netflix cancela su película 'Lucky' sobre Alice Sebold, la mujer que envió a un hombre a la cárcel 12 años por error

El productor vio inconsistencias y propició una nueva investigación y la anulación de la condena

La víctima y el Estado han pedido disculpas a Anthony Broadwater, el hombre injustamente encarcelado

Dos series documentales basadas en crímenes mediáticos han impactado fuerte este otoño en televisión. La de Marta del Castillo, que reconstruye el caso aún abierto del asesinato de la sevillana en 2009, y la de Dolores Vázquez, con la primera entrevista a la mujer condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof.

Pero, ¿qué habría pasado si cuando Netflix encargó ¿Dónde está Marta? se hubiera encontrado el cadáver y se descubierto que el condenado hasta ahora, Miguel Carcaño, no fue el autor? ¿Cómo habría reaccionado HBO si hubiera hecho su documental sobre el caso Wanninkhof hace 20 años, justo cuando se destapa que el verdadero asesino fue Tony King y no Dolores Vázquez, la mujer que llevaba ya 500 días en la cárcel?

Netflix cancela su película tras descubrirse el error judicial y falsa condena

Es el dilema al que se ha tenido que enfrentar ahora Netflix con su película Lucky, basada en el mediático caso de violación de Alice Sebold, por el que se condenó por error a Anthony Broadwater en 1982. El proyecto ha sido cancelado tras el giro que dio el caso la semana pasada, al descubrirse que este hombre afroamericano no debía haber pasado 16 años en prisión por un crimen que no cometió. El largometraje también se abandonó problemas de financiación, informó Variety.

El productor vio cosas extrañas e impulsó una nueva investigación

La anunciada adaptación cinematográfica, basada en el libro de memorias homónimo de la víctima (Lucky), iba a estar protagonizada por Victoria Pedretti, conocida por la serie You, y dirigida Karen Moncreiff.

Fue el productor ejecutivo, Tim Mucciante (Red Bage Films), quien hizo saltar la primera voz de alarma. Se mostró escéptico ante algunas inconsistencias en la historia, impulsando una nueva investigación y, finalmente, consiguiendo la exoneración del falso culpable. "Comenzó a hurgar y a tratar de averiguar qué sucedió realmente aquí".

Mucciante dijo que le había sorprendido las pocas pruebas que se presentaron contra Broadwater en el juicio, y que lo despidieron de la producción después de plantear preguntas sobre la historia.

El productor de Lucky contrató a un investigador privado de Nueva York, Dan Myers, que se convenció de que Broadwater había sido falsamente acusado, animándole a contratar a un abogado y pedir la revisión de la investigación.



En su moción para anular la condena, argumentaron que el caso se basaba fundamentalmente en dos elementos defectuosos: la identificación de Broadwater que hizo la víctima en el juicio, y un método de análisis microscópico de cabello que ahora está desacreditado.

La agresión sexual real que se narra en el libro

El libro Lucky en el que se iba a basar la película cuenta la historia del crimen y cómo la víctima, Alice Sebold, que entonces tenía 18 años, fue violada y golpeada dentro de un túnel cerca del campus univeritario en Syracuse, donde estudiaba. En el momento de la agresión, Sebold no pudo identificar a su atacante, pero meses después vio a un hombre negro en la calle y se convenció de que él era el hombre que la atacó. Así lo contó en su libro: "Sonreía mientras se acercaba. Me reconoció. 'Oye, niña', dijo. '¿No te conozco de alguna parte?' Lo miré directamente. Sabía que su cara era la que estaba sobre mí en el túnel".



En el libro se narra cómo después de ser arrestado, Sebold no lo identificó cuando la Policía le enseñó a varios hombres parecidos, pero sí le señaló posteriormente, por lo que fue juzgado y condenado.



Broadwater siempre se proclamó inocente, por lo que se le negó la libertad condicional varias veces. Hizo dos pruebas de polígrafo, con décadas de diferencia, con expertos que determinaron que su relato era veraz.

La víctima se equivocó: él no era el violador

Tras lanzar sus memorias narrando su caso personal (Lucky), Alice Sebold inició una carrera de éxito como escritora con su primera novela, The Lovely Bones, centrada también en una agresión sexual, que fue un éxito de ventas y se adaptó en una película protagonizada por Susan Sarandon. Bajo estas líneas, Alice Sebold saludando al príncipe Carlos de Inglaterra.

Ahora se ha descubierto que Alice Sebold estaba equivocada. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ahora rechaza las pruebas contra Broadwater, absuelto el lunes pasado del cargo de violación.



Un juez de un tribunal estatal en Syracuse (Nueva York) concluyó que el caso en su contra fue profundamente defectuoso.



Un error judicial que el falso culpable pagó muy caro, y una absolución que llega tarde, ya que estuvo 16 años en prisión, y desde su liberación en 1998, se vio obligado a registrarse como delincuente sexual.

Alice Sebold pide perdón al hombre que llevó a la cárcel por error

"Nunca, nunca, jamás pensé que llegaría el día en que me exonerarían", dijo Broadwater después de que el tribunal dictara la anulación de su condena.



A diferencia del caso de Dolores Vázquez en España, donde ella sigue esperando una disculpa de Alicia Hornos, la madre de la víctima que a día de hoy sigue pensando que su ex pareja mató a su hija, pese a probarse que fue Tony King, Alice Sebold sí siente un profundo arrepentimiento por haber acusado erróneamente a Broadwater y destrozado sin querer la vida de un inocente.



La escritora se disculpó públicamente este martes, ocho días después de que la condena de su falso violador fuera anulada. La escritora dijo que sentía haber participado "sin saberlo" en "un sistema que envió a un hombre inocente a la cárcel".



"Lamento más que nada el hecho de que la vida que podrías haber llevado te haya sido robada injustamente", escribió. "Y sé que ninguna disculpa puede cambiar lo que te pasó y nunca lo hará. Me ha llevado estos últimos ocho días comprender cómo pudo haber pasado esto".

"También lidiaré", escribió, "con el hecho de que mi violador, con toda probabilidad, nunca será conocido", dijo sobre la inquietud de saber que el verdadero culpable sigue libre.



En una entrevista con The New York Times, Anthony Broadwater, que ahora tiene 61 años, dijo no sentir rencor contra Alice Sebold, diciendo que estaba "aliviado y agradecido" por la disculpa.



"Se necesitó mucho coraje, y supongo que ella es valiente y soporta la tormenta como yo", dijo. "Hacer esa declaración, es algo muy fuerte para ella, entender que ella fue una víctima y yo también".

El Estado también se disculpa con Broadwater

También a diferencia del caso de Dolores Vázquez, donde aún sigue esperando una disculpa o indemnización por parte del Estado, el sistema de justicia estadounidense sí ha entonado el ‘mea culpa’. El fiscal de distrito del condado de Onondaga, William Fitzpatrick, dijo lo siguiente cuando se anuló la condena: "No voy a mancillar este procedimiento diciendo 'lo siento'. Eso no es suficiente. Esto nunca debió de haber pasado".

Unas declaraciones que también son un bálsamo para Broadwater. "Cuando me hablaron del daño que me habían hecho, no pude evitar llorar", dijo. "El alivio de que un fiscal de distrito de esa magnitud se pusiera de mi parte en este caso, es tan profundo que no sé qué decir".

Ahora se prepara una nueva película sobre el caso: 'Unlucky'

Una vez que el proyecto Lucky ha sido cancelado, su ex productor Tim Mucciante está trabajando ahora en un documental sobre el caso, Unlucky, con otra productora, Red Hawk Films, en el que se recoja lo que realmente sucedió y el giro que ha dado el caso al final. Tanto Anthony Broadwater como aquellos que ayudaron a anular su condena también están participando.