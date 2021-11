Alicia Hornos habla tras ver el documental de Dolores Vázquez: "Mi opinión es que ella mató a mi hija"

Cuando se cumplen 20 años de uno de los mayores fallos judiciales de nuestro país , Dolores Vázquez cuenta cómo no entendía "cómo Alicia pudiera creer que fui yo, sabiendo el cariño que le tenía a su hija" . Ella mantiene que su amiga "fue engañada y que en el fondo de su ser no se lo creía".

Alicia Hornos también es entrevistada en el documental. A día de hoy sigue pensando que la que fue su mejor amiga y pareja sentimental tuvo algo que ver en el crimen , aunque dice algo relevante: "Si se sienta conmigo y me dice que ella es inocente, sabré si dice la verdad" . Dolores Vázquez dice no tener problema en sentarse con ella, pero tampoco "necesitarlo".

Tras la difusión de parte del documental en Telecinco, uno de los testimonios más buscados hoy era el de Alicia Hornos , ya que sorprende que después de dos décadas, y que haya quedado demostrado que la que fue su pareja sentimental, Dolores Vázquez, no tuvo nada que ver en el asesinato de su hija, siga a día de hoy dudando de su inocencia. ¿Habrá cambiado de parecer después de ver el documental y de escuchar la versión de Dolores Vázquez?

"Lo llevo muy mal, por las mentiras que se han dicho", responde Alicia Hornos al reportero del programa. "Si se me había pasado por la cabeza sentarme con ella, después de ver el documental, ya no" , dice la madre de Rocío Wanninkhof, enfadada y sin querer mostrar su rostro a cámara , como sí hizo en el documental de HBO:

Alicia Hornos sigue pensando que Dolores Vázquez "miente". "Todo lo que dice es una mentira tras otra. Yo sigo mal y a mi hija no me la van a devolver". Preguntada por la "actitud fría" que parece mostrar en el documental, Alicia Hornos insiste: "Mi opinión es que ella mató a mi hija, lo tengo claro, a mi hija no se le ha hecho justicia".