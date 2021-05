Alonso Caparrós: "Mi caso fue parecido al de Rocío, fue sanador ver que no estaba solo"

Charlamos con el presentador por su libro 'Un trozo de cielo azul' en el que narra cómo salió del infierno de las drogas

Una historia de redención que contó en televisión: "Mediaset y las entrevistas tan duras que di fueron mi salvación"

"Miguel Bosé fue muy osado" al decir que las drogas se pueden dejar en un día. "Es un proceso muy difícil pero tiene solución"

Alonso Caparrós era uno de los presentadores estrella de los años 90 y 2000, con programas como Furor, Menudas Estrellas, La isla de los famosos o Factor Miedo. El hijo del periodista Andrés Caparrós, y hermano del también presentador Andrés Caparrós, lo tenía todo para triunfar televisión: físico, voz y energía desbordante para los formatos de entretenimiento y películas comerciales de la época como Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí.

Pero las drogas ya le habían tentado con solo 17 años, cuando probó la primera raya de cocaína, tres años antes de que María Teresa Campos le diera su primer trabajo como colaborador en Pasa la vida (TVE). Fue a partir de los 25 años cuando la adicción se fue haciendo incontrolable hasta romper su vida, cayendo en una espiral de deudas, peleas familiares, fracasos amorosos y hundimiento personal que le hizo separarse de sus hijos. "Eso es lo único que no me perdono , el tiempo perdido con ellos", confiesa a NIUS.

Tras tocar fondo decidió luchar por su vida, con ayuda profesional y de "ángeles" que se encontró en el camino como su mujer actual, Angelica, o una monja en Filipinas. Hoy es un hombre nuevo que disfruta cada tarde como colaborador en Sálvame, donde conecta con la audiencia gracias al "entusiasmo, paz y felicidad que transmito ahora".

Su tabla de salvación fue Mediaset, como él mismo reconoce, cuando hace cinco años le propuso participar en GH VIP, y sobre todo, redimirse contando su historia en las entrevistas tan duras que dio en Deluxe. Una liberación muy parecida a la que vive actualmente Rocío Carrasco. "Al igual que le ocurre a ella, al principio había gente que no me entendía, pero fue muy sanador todo el apoyo que recibí".

Ahora, con 50 años, una vida rehecha en la que ha tenido que aprender a convivir con la "sombra de la tentación, que siempre está ahí", Alonso Caparrós se ha lanzado a plasmar su experiencia en el libro Un trozo de cielo azul, con el que quiere transmitir un mensaje de esperanza a todos los que estén atravesando un infierno como el que a él le tocó vivir.

Pregunta: ¿Por qué se cae en las drogas? En tu caso, ¿obedecía a algún conflicto interior concreto?

Respuesta: No hay ningún proceso interior. Tú eres un chaval y eso está en la calle y muy a mano. No todo el mundo se engancha, pero hay gente que se queda atrapada. Sí suele ocurrir que los chavales que se enganchan tienen detrás una estructura familiar que no está bien, ausencias, entornos conflictivos o marginales, etc. Y además, la falta de información que había entonces. Lo mío es una historia de drogodependencia que dura 25 años. Ya conté en televisión [entrevistas en Telecinco] cómo estaba enganchado, y lo recuerdo en el libro. Pero ya es pasado, ahora solo quiero hablar de esperanza. Lo importante es saber que se puede salir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alonso Caparros (@alonsocaparrosoficial)

El miedo a la muerte me ayudó a reencontrarme a mí mismo

P: En el libro hablas mucho de tu miedo a la muerte y cómo te ayudó a salir del pozo….

R: El miedo a la muerte no fue lo que me hizo salir, pero sí me orientó en el camino espiritual que seguí para poder reencontrarme a mí mismo. Lo que descubrí sobre la muerte, en un voluntariado que hice de Oncología, por ejemplo, es que no la tratamos, nos da miedo mirarla de frente. Y esto determina nuestra forma de vivir. Enfrentarme a la mortalidad de otras personas me ayudó a enfrentarme a la mía propia. Eso me llevó a valorar la fragilidad de la vida, que fue el punto de partida de mi recuperación.

P: En los momentos de tocar fondo, ¿llegaste a pensar en algún momento en quitarte la vida?

R: Nunca. Pero sí me pasó que llegué a pensar que no merecía la pena vivir, al menos la vida que estaba llevando.

Angelica fue mi ángel, es el amor de vida y un ser humano especial

P: Tu mujer actual, Angelica, apareció en tu vida como un "ángel". ¿De qué forma te ayudó?

R: En el momento en que aparece Angelica en mi vida, en mi vuelta a Barcelona, hay un punto de inflexión. No solamente es el amor de mi vida, sino un ser humano muy especial que me ha acompañado muy de cerca en todo, me ha consolado y ayudado en todos los sentidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alonso Caparros (@alonsocaparrosoficial)

Y curiosamente, a partir de conocerla ella empezaron a aparecer en mi vida otras personas especiales. Tras la primera entrevista en Deluxe, apareció Josefina, una australiana que contactó conmigo en Facebook. Hablamos de cuando estuve en el hospital, a punto de morir. Eso era algo que a mí me atormentaba y quería olvidar, pero ella me dijo que debería darle más importancia. Al principio me mostré escéptico. Luego ella me contó que tenía un problema cardiovascular que le hacía poder morir en cualquier momento. Vivía con esa incertidumbre. También me cambiaron los niños y una monja que conocí en Manila (Filipinas), gente en el voluntariado de Oncología y del Centro de Internamiento de Menores…. Una serie de personas que me mostraron otra realidad y transformaron mi vida.

P: ¿Qué importancia tuvo la espiritualidad en tu recuperación?

R: Hago mucho hincapié en lo espiritual, que no tiene que ver con lo religioso, sino con todo lo que tenemos los humanos dentro, como la compasión, la bondad, la renuncia, el sacrificio, dones que tenemos abandonados en la sociedad actual, donde nuestra forma de vivir no nos permite desarrollar. Vivimos con ansiedad, España es de los países con mayor consumo de ansiolíticos. Yo llegué a la conclusión de que hay que cambiar para poder desarrollar todas esas capacidades, el cariño, el amor...

La sombra de la adicción está controlada y dormida, pero siempre estará ahí

P: ¿Cómo trabajas ahora la parte espiritual?

R: Todos los días medito mucho y sigo en contacto con esas personas, esos ángeles que me ayudaron, como Javier, un chaval con 15 años con leucemia, que es un luchador. Gente que siempre me muestra el norte de nuevo. Cualquiera que haya tenido problemas de adicción, que son para toda la vida, tiene que tener a mano una caja de herramientas. La mía son mis psicológos y amigos que siempre tengo ahí. La sombra de la adicción está donde tiene que estar, controlada y dormida. La vigilo de cerca, pero las drogas o el alcohol ahora mismo no tienen cabida ahora en mi vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alonso Caparros (@alonsocaparrosoficial)

Miguel Bosé fue muy osado cuando dijo que las drogas se podían dejar de un día para otro

P: Miguel Bosé dijo que "todo está en la mente", que él dejó sus adicciones de un día para otro… ¿Es posible?

R: Lo que cuenta Miguel son sus historias, y yo ahí no me quiero meter, porque eso lo deben hablar los especialistas. Yo lo único que le diría a Miguel es "te creo, pero explícamelo", porque es crear falsas expectativas a la gente. Salir de una adicción es muy difícil. Es peligroso que un chaval piense que puede jugar con las drogas porque cualquier día lo deja. Lo que dijo Miguel fue muy osado.

P: ¿Cuál fue tu camino para dejar las drogas, aparte del espiritual?

R: Hay muchos caminos y todos son largos. Lo primero es la desintoxicación, con el mejor especialista, porque no todos te pueden ayudar. El siguiente paso es la espiritualidad. Yo me pasé un año y medio en las montañas, con mis perros, solo, leyendo, buscándome a mí mismo. Luego me metí en el hospital a muerte, en un centro de internamiento, fui a Manila, medito a diario… Cada día tengo que conquistar la felicidad y armonía. Es una disciplina que cuesta.

P: Cuentas que tuviste varias recaídas, ¿cómo luchas contra ellas?

R: Siempre la tenemos. Por poner un ejemplo, es lo mismo que tú te tengas que contener para ponerte ciega de dulce por la noche. No quieres comerlo porque sabes que es malo, pero la tentación está ahí siempre, cuando ves el bollo. Pues con la droga es lo mismo. La tentación asoma porque es muy astuta, pero en mi caso yo sé que ya no me puedo comer ni un bollo.

No me he perdonado del todo el tiempo que he perdido con mis hijos

P: ¿Te has perdonado ya del todo?

R: Del todo, no. Ya no me martirizo. Internamente, sé que tengo cosas que resolver y que me van a acompañar toda la vida, como es el tiempo perdido con mis hijos. La relación con ellos ahora es buena pero no es la misma, nunca podré tenerlos de nuevo con ocho años en los brazos. Pero esto no es exclusivo de la drogodependencia. Es una nostalgia humana.

Nunca he tenido amigos en televisión, aparto el trabajo de lo personal

P: La droga te aisló del mundo. ¿Encontraste apoyo en tus compañeros de televisión?

R: No, porque yo nunca he tenido amigos en televisión. Para mí siempre ha sido solo un medio, mi sitio de trabajo. Ni siquiera cuando empecé pasaba mucho tiempo en la tele, iba, hacía mi programa y me iba. Nunca he forjado una amistad en televisión, pero es una cosa mía, no un fallo de los demás. Nunca he querido tener vínculos muy cercanos con gente de ese entorno.

P: ¿Has encontrado amigos, ahora en Mediaset?

R: Me pasa lo mismo, no porque no quiera, sino porque separo mucho mi vida personal del trabajo. Tengo muy buena relación con mis compañeros, pero mi tiempo libre lo dedico a mi familia, a mi mujer y otras amistades. Procuro apartarlo, sobre todo cuando estoy en un programa tan peligroso (Risas).

Mediaset y las entrevistas tan duras que di fueron mi tabla de salvación

P: Tu vuelta a la tele como concursante en GH Vip fue un punto de inflexión en tu recuperación, pero Sálvame ha sido tu tabla de salvación definitiva…

R: Mediaset y la Fabrica de la Tele han sido fundamentales en mi salvación. También por la confianza que demostraron en mí los directores de Sálvame, en especial Alberto Díaz, con el que tengo mucha sintonía. En ninguna otra cadena podría haberlo llevado a cabo de esta forma. Que alguien se siente en horario de máxima audiencia con Jorge Javier, a hablar de su problema, destriparse… Eso no todas las cadenas lo permiten. Hice otras dos entrevistas, una con mi hija y otra con mi padre, que acabó en un tremendo conflicto, que luego fue bueno, tal y como reflejo en el libro. Sin esas entrevistas tan duras que hice en Telecinco, no podría haber iniciado el camino de la recuperación.

Mi caso fue parecido al de Rocío, al final lo importante es que te comprendan

P: Lo que hiciste es comparable a lo que de Rocío Carrasco, tú también "contaste tu verdad para seguir vivo"….

R: Es muy parecido, sí. Los casos son distintos, pero de lo que se trata es de que te comprendan. Rocío necesitaba contarlo y explicarse, la entiendan o no. A mí me ocurrió igual, hay cosas que la gente no comprendía, había mucha ignorancia en lo que se refiere a las adicciones y enfermedades mentales. Fue muy sanador, después de mi primera entrevista, donde yo tenía muchísimo miedo por la reacción del público, ver el apoyo con el que contaba entre la gente, constatar que no estaba tan solo como creía.

No sé si hay maltrato en el caso Rocío, pero la maldad es evidente y me asusta

P: ¿Cómo percibes tú el caso ‘Rocío’?

R: Yo saco las conclusiones de los especialistas que hay en los platós, no de los colaboradores, porque creo que esto es un asunto muy serio. No quero decir la palabra "maltrato", es un término jurídico que hay que demostrar, y yo no me voy a meter en ese jardín. Pero de lo que no tengo duda es de la maldad evidente que vamos descubriendo capítulo a capítulo. Una maldad pura, astuta, inteligente, prolongada a lo largo del tiempo que da verdadero miedo. Cuando algo se elabora durante tanto tiempo y se utiliza a menores, yo detecto enseguida esa maldad en el ser humano. Y me preocupa, porque en mis 50 años no me había topado nunca con alguien que ejerza este tipo de maldad. Me asusta. Me da mucha pena, sobre todo por esos niños.

P: ¿Cómo interpretas la reacción de Rocío Flores?

R: Lo más dramático en Rocío flores es la disociación, ser incapaz de reconocer un arrepentimiento ante un acto como una paliza. Ella es incapaz de ver eso y es muy preocupante y doloroso.

P: Tú tienes dos hijos de edades parecidas a los de Rocío, con los que también rompiste, en tu caso por las drogas. Hablas del "alivio que sentías al separarte de ellos"…

R: Sí, son algo menores. Claudia tiene 22 y Andrés, 18. La reacción de alivio es muy habitual. Yo sentía alivio cuando se iban porque me daba miedo que ellos detectaran que me pasaba algo. Me sentía liberado de no tener que esconderme en mi propia vergüenza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alonso Caparros (@alonsocaparrosoficial)

Lo que gusta de mí en 'Sálvame' es que transmito entusiasmo, paz y felicidad

P: Quién te iba a decir, hace 20 años, que estarías sentado en Sálvame hablando de la vida de los famosos. ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que gusta más de ti?

R: Tienes razón… Lo que creo que transmito que más gusta es entusiasmo, felicidad y paz. En lo que respecta al trabajo, al final, soy un profesional de la televisión, he hecho programas de entretenimiento de todo tipo, formatos que no tenían nada que ver uno con otro, radio, teatro, cine... Estoy acostumbrado a los cambios. También influye la edad, el poso, el haber superado muchos problemas. Yo me tomo mi trabajo muy en serio, me preparo muchos los programas, veo muchas horas de televisión. Detrás de lo que se ve hay un trabajo profesional y personal para equilibrar mi vida con lo que es ese programa, que es complicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alonso Caparros (@alonsocaparrosoficial)

No quiero volver a tener un programa propio, sería más preocupación, estoy feliz así

P: ¿Es la hora de tener de nuevo un programa propio?

R: No, es algo que no deseo ni ambiciono. Disfruto mucho en Sálvame cuando me dejan presentar un ratillo o cuando hago mis informes. A estas alturas de mi vida, tengo todo lo que quiero. Una mujer, unos hijos, unos padres y unos hermanos estupendos, y salud. No ambiciono nada más, y un puesto de presentador ahora sería mucho más sufrimiento, más preocupación. Estoy inmensamente feliz donde estoy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alonso Caparros (@alonsocaparrosoficial)

Mi hija Claudia se ha lanzado a cantar, pero está estudiando y no creo que se dedique al espectáculo

P: ¿Qué te han dicho tus hijos cuando han leído el libro?

R: No lo han leído aún, porque no quería que lo hicieran hasta que no estuviera terminado. Hace mucho que no les veo, sobre todo al pequeño, por las limitaciones de movilidad por la Covid. Ahora, cuando levanten las restricciones el domingo, iré a verles a Granada con los dos libros.

P: ¿Alguno de tus hijos quiere seguir tus pasos en televisión?