Amancio Ortega y Mario Vargas Llosa cumplen 85 años: sus apasionantes vidas paralelas

El hombre más rico de España y el laureado escritor hispano peruano soplan las velas este domingo.

Comparamos el camino al éxito de los dos genios del negocio y las letras, tan distintos y parecidos

Un mismo día, 28 de marzo de 1936, día llegaron al mundo Amancio Ortega y Mario Vargas Llosa, aunque separados por más de 9.000 kilómetros de distancia. El dueño de Inditex lo hacía en León (España) y el premio Nobel de Literatura, en Arequipa (Perú).

85 años después, uno es el hombre más rico de España, con un imperio textil en el mundo, y el otro uno de los escritores más influyentes y laureados de su generación. ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Qué une y separa a estos ilustres "gemelos cósmicos" que soplan velas este domingo? ¿En qué aspectos confluyen y divergen sus vidas paralelas?

Los dos son de origen humilde

Amancio Ortega nació en Busdongo (León) en el seno de una familia humilde. Con tres meses se trasladó a Tolosa (Guipúzcoa) cuando a su padre, ferroviario, le hicieron jefe de estación. Allí vivió hasta los 12 años hasta que la familia se fue a Galicia (Arteixo, A Coruña), por un nuevo ascenso del padre, y es allí donde comienza a tejerse la historia del imperio Zara.

Mario Vargas Llosa nació en una familia de clase media en Arequipa, al sur de Perú. Hijo único, sus padres se separaron antes de que él naciera.

Con solo un año se trasladó de Perú a Bolivia por un trabajo de su abuelo materno en una hacienda algodonera en Cochabamba. Allí vivió hasta los 10 años, donde se le hizo creer que su padre, operador de radio de una empresa de aviación, había fallecido para ocultarle el divorcio.

Regresaron a Perú cuando su abuelo, primo del entonces presidente José Luis Bustamante y Rivero, obtuvo un cargo en Piura, aunque después se establecieron en Lima, cuando sus padres retomaron la relación y le contaron la verdad, que él no había muerto.

Vocaciones tempranas con 14 años

Amancio Ortega comenzó a trabajar con 14 años como repartidor en la tienda Camisería Gala, y después como vendedor en la tienda La Maja, donde ya trabajaban sus dos hermanos Antonio y Josefa, y donde adquiere sus primeros conocimientos sobre moda y confección.

Mario Vargas Llosa. También con 14 años, el padre del escritor le mandó a estudiar a un internado militar, con férrea disciplina, y es allí donde dice que empezó su vocación literaria, como una "rebelión contra la autoridad paterna, por ansias de libertad".

Dos formaciones muy diferentes

Amancio Ortega. Al magnate español no le hizo falta más estudios que la educación primaria que cursó en el colegio Sagrado Corazón de Tolosa (Guipúzcoa), para crear un imperio.

Mario Vargas Llosa. Tras salir del internado y conseguir su primer trabajo como periodista, terminó sus estudios de secundaria en Piura. Más tarde estudió Derecho y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (universidad pública de Lima), por lo que recibió una beca para doctorarse en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, con calificación cum laude.

Sus primeros logros con la máquina de coser y la pluma

Amancio Ortega. Con 24 años montó su primer negocio propio, Confecciones Goa (iniciales de su nombre y apellidos colocadas en orden inverso), donde comenzó a fabricar batas guateadas junto a su mujer y su hermano. Un negocio que fue creciendo hasta que en 1975, con 39 años, abre la primera tienda Zara en A Coruña.

La notoriedad le llegó en 1985, con 49 años, cuando fundó Inditex (acrónimo de Industria de Diseño Textil). Tras Zara llegaron otras marcas como Pull & Bear, Bershka, Oysho, Massimo Dutti y Stradivarius.

Mario Vargas Llosa alcanzó su primera fama como escritor antes que Amancio Ortega Fue con 25 años, en la década de los 60, con novelas como La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en La Catedral.

Un imperio textil frente a otro literario

Amancio Ortega ha consolidado Inditex como uno de los grupos textiles más grandes y rentables del mundo. Revolucionó la industria de la moda, democratizando el buen vestir y convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del mundo.

Solo Zara tiene 1.770 tiendas en 86 países. Es el empresario español más reconocido a nivel mundial y una figura clave en el éxito de la moda española.

En 2009 fue condecorado con Medalla Castelao Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Mario Vargas Llosa. Considerado uno de los escritores más importantes de Iberoamérica, sus más de 60 obras (narrativa, ensayo y teatro) han cosechado numerosos premios, entre ellos el Nobel de Literatura (2010), el Cervantes, el Príncipe de Asturias de las Letras, el Planeta y el Premio Nacional de Novela del Perú.

Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas, y varias de sus novelas, como Pantaleón y las visitadoras y La fiesta del Chivo adaptadas al cine.

Es miembro de la Real Academia Española desde 1994, un año después de tener la nacionalidad española, y de la Academia Peruana de la Lengua.

Cuenta con varios doctorados honoris causa por universidades de todo el mundo y diversas condecoraciones como la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Como curiosidad, tiene una calle dedicada en el campus de la Universidad de La Rioja en la Logroño (España).

Los dos, amigos del rey Juan Carlos I

Amancio Ortega. siempre tuvo buena relación con el rey Juan Carlos I, y ahora mantiene el contacto con su hijo, el rey Felipe VI o la infanta Elena.

Pero en 2014, el entonces rey Juan Carlos I tuvo que renunciar a entregarle el primer premio empresarial del Reino de España a Amancio Ortega porque éste le dijo que no lo quería ni lo recogería.

"A mí, al Rey, con dos cojones", relató Juan Carlos I sobre el chasco que se llevó. Finalmente se entregó a Enrique Sendagorta, presidente de Sener.

Mario Vargas Llosa es amigo íntimo del rey emérito, del que recibió en 2011 el título de marqués:

Los dos han tenido gestos de modestia

Amancio Ortega. "No he estado solo en esto y no merezco ningún reconocimiento más que el del trabajo y la fortuna de haberme rodeado de los mejores", cuenta el creador de Zara en la biografía que escribió Covadonga O'Shea, sin olvidar sus orígenes humildes.



Mario Vargas Llosa. Cuando Juan Carlos I le hizo marqués, se lo tomó con "humor, siendo de un país republicano; con agradecimiento a España y sorpresa porque jamás imaginé que me harían marqués [...]. Yo nací plebeyo y voy a morir plebeyo, a pesar del título", dijo.

Una pasión por la madre y un odio al padre

Amancio Ortega. Eñ propio Amancio cuenta en su biografía la importancia de su madre, Josefina, en su vida. El momento clave que le llevó a ser un trabajador incansable fue cuando en una tienda de alimentos a la que solía acompañar a su madre, el dueño les dijo que no podría fiarles más dinero. Esto llevó a Amancio a dejar la escuela y a prometerse a sí mismo que los suyos no pasarían necesidad nunca más.

Mario Vargas Llosa siempre se llevó mejor con su madre, Dorita, con la que vivió hasta los 10 años, creyendo que su padre, Ernesto, había muerto. "Me gustaría que mi madre estuviera aquí. Ella que solía emocionarse y llorar leyendo los poemas de Amado Nervo y Pablo Neruda", recuerda el escritor de su progenitora.

En cambio, siempre recuerda el tiempo que vivió con su padre como el peor de su vida. Nunca le perdonó que le pegase, que le internase en el colegio militar para "reformarle", como relata en su novela La ciudad y los perros, y que rechazase su vocación literaria por su carácter retrógrado. No fue a su funeral y dijo no sentir pena alguna.

Los amores tranquilos de Amancio y los escandalosos de Vargas Llosa

Amancio Ortega ha tenido dos amores. Su primera mujer fue Rosalía Mera, fallecida en 2013, a la que conoció cuando él tenía 14 años y ella 11, trabajando ambos en la camisería La Maja. Su matrimonio duró veinte años y con ella tuvo a sus dos primeros hijos, Sandra (52 años), y Marcos (49).

En 2001 se casó con Flora Pérez, dependienta de una de sus tiendas Zara, veinte años más joven, con la que lleva más de 30 años. Actualmente es consejera de Pontegadea (holding del empresario), socia en Inditex y vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega:

Çon ella tuvo a su otra hija, Marta (37), la más mediática y llamada a heredar el imperio. Tiene cinco nietos, tres por parte de Sandra y dos de Marta.

Mario Vargas Llosa se casó con 19 años con su tía por parte de madre, Julia Urquidi, 10 años mayor que él y divorciada. Un escándalo que la familia nunca aceptó y que inspiró su novela La tía Julia y el escribidor.

Se divorciaron 9 años después. Él se casó entonces con su prima, Patricia Llosa, con quien tuvo tres hijos: Álvaro, escritor y editor; Gonzalo, empresario y representante en el Reino Unido de ACNUR; y Morgana , fotógrafa. En la actualidad tiene seis nietos.

Mario Vargas Llosa es la pareja de Isabel Preysler desde 2015, cuando su relación salió a la luz en ¡Hola!. El escritor aseguró entonces que empezó a salir con la "reina de corazones" cuando ya estaba separado de su esposa, de la que se divorció en 2016:

Mario Vargas Llosa pide el divorcio a su mujer Patricia Llosa pic.twitter.com/VoY8eIszIg — Estefany Zurita (@Fany_Zuri) November 18, 2015

Un hermano fallecido por leucemia y un hijo con discapacidad

Amancio Ortega. Su primera mujer, Rosalía Mera, cofundadora de Inditex, falleció con 69 años de un derrame cerebral. El hijo de ambos, Marcos, nació con una parálisis cerebral profunda. La experiencia le hizo volcarse a lo largo de su vida en distintas iniciativas para la integración social de las personas con discapacidad.

Mario Vargas Llosa tuvo que hacer frente a la muerte de su hermano Enrique, de leucemia con 11 años. Tiene otro hermano, Ernesto (abogado estadounidense) de una relación posterior de su madre.

Los dos, distanciados de sus hijos tras el divorcio

Amancio Ortega. El divorcio de su primera mujer le hizo distanciarse de su primogénita Sandra Ortega. Retomaron la relación en 2015 y Sandra es hoy la titular de más del 5% del imperio de su padre y segunda accionista del grupo Inditex.

Mario Vargas Llosa. La relación con sus hijos y nietos se rompió cuando comenzó a salir con Isabel Preysler, aunque luego todo volvió a la calma.

Dos personalidades diferentes con el entusiasmo en común

Los nacidos el 28 de marzo son Aries, signo idealista y competitivo, símbolo de la confianza, la voluntad y el entusiasmo.

Amancio Ortega. Los rasgos fundamentales de su carácter son el individualismo, el gran poder de observación y su perfeccionismo, además de ser una persona muy sencilla y familiar.

Mario Vargas Llosa tiene una personalidad más poliédrica. De él destacan su carácter jovial, educado y amistoso, y su conversación inteligente cargada de ironía.

Amancio, fan de la hípica, y Vargas Llosa, del fútbol

Amancio Ortega. Entre sus aficiones conocidas destacan los automóviles, la pintura, el mar -donde sale con su barco siempre que puede-, y la hípica, pasión que ha heredado su hija Marta.

No parece gustarle el fútbol, por mucho que intenten relacionarle con el Deportivo de La Coruña. El diario The Sun publicó hace un año por error que Ortega era el dueño del club de fútbol de su tierra. Un sueño que el equipo intenta convertir en realidad, y por ello le han dedicado este vídeo por su 85 cumpleaños, con himno futbolero y coruñés de la banda Caballo Prieto Azabache:

Mario Vargas Llosa sí es un gran aficionado y experto en fútbol. Es hincha de varios equipos peruanos y ejerció de periodista deportivo en el Mundial España 1982. También es aficionado a los toros y se declara melómano, con especial predilección por Gustav Mahler.

Su distinta relación con los medios

Amancio Ortega siempre ha sido hermético y celoso de su privacidad con los medios. El enigmático empresario nunca daba entrevistas y su primera fotografía no salió hasta 1999, en la primera memoria oficial de Inditex. Un cambio de actitud que coincidió con la creación de la Fundación Amancio Ortega y la intención del grupo de salir a Bolsa en 2001.

Aún así, Amancio Ortega siempre ha huido de la exposición. A Covadonga O'Shea le costó años convencerle para que se prestara a hablar en su primera biografía, Así es Amancio Ortega El hombre que creó Zara, cuya adaptación en serie para Amazon ha sido finalmente cancelada.

Mario Vargas Llosa. Su profesión de escritor y faceta periodística le han hecho siempre tener una relación más abierta con los medios. Su vida ha sido reflejada en muchas de sus novelas, y la actual, como pareja de Isabel Preysler, en las revistas de crónica social.

Fuentes cercanas a Vargas Llosa dicen que ha encajado muy bien en el entorno de Preysler ya que "le gusta codearse con reyes, presidentes de gobierno y gente rica y poderosa", publicó LOC.

Dos patrimonios con 50.000 millones de diferencia

Amancio Ortega es uno de los cinco hombres más ricos del mundo, y el número 1 de España según Forbes, con una fortuna calculada en 57.000 millones de euros.

Mario Vargas Llosa. Su mayor patrimonio es el literario, como uno de los escritores más relevantes e intelectuales más influyentes de Iberoamérica. Cuando se divorció de Patricia Llosa, el entorno del matrimonio calculó su fortuna en torno a los 10 millones de euros. Entre sus bienes están los inmuebles en zonas exclusivas de Lima, Manhattan, Madrid, París y Londres.

Donaciones a causas benéficas: tú dinero y yo, libros

Amancio Ortega. Uno de sus primeros gestos de generosidad fue cuando trascendió que donó 80.000 euros al ayuntamiento de su pueblo natal, Busdongo, para comprar una máquina quitanieves. Ello sirvió para que muchos descubrieran que era leonés y no gallego, como siempre se pensó.

En homenaje a su hijo Marcos, el empresario y su primera mujer promovieron la fundación de Paideia, que ayuda a menores con deficiencias.

En 2001 crea la Fundación Amancio Ortega, dedicada a la educación y la asistencia social.

Ha realizado numerosas y cuantiosas donaciones: 20 millones de euros a Cáritas; 17 millones a hospitales de Galicia y Andalucía; 329 millones a la sanidad pública contra el cáncer; y 63 millones para compras de material sanitario contra el COVID, en marzo de 2020.

Esta última donación hizo que surgiera en las redes sociales la convocatoria de cantar el Cumpleaños Feliz a Amancio Ortega, este 28 de marzo a las nueve de la noche desde los balcones.

Mario Vargas Llosa, lógicamente, no ha hecho donaciones del calibre de las de su coetáneo multimillonario, pero también es sensible a las causas solidarias. El pasado julio grabó un video pidiendo ayuda de médicos y donativos económicos para aplacar la calamitosa situación en Arequipa por la COVID.

Cuando le dieron el Nobel, decidió donar sus libros a la biblioteca regional de Arequipa. Y hace dos años visitó la cárcel de Valdemoro a través de la ONG Solidarios, donando también 50 de sus obras. Recientemente le hemos visto acompañando a su mujer, Isabel Preysler, en un acto de la Fundación del Padre Ángel.

Vargas Llosa, más político que Amancio Ortega

Amancio Ortega no se ha pronunciado nunca sobre política pero en este último año se ha convertido en el "enemigo" de Podemos y sectores de izquierda, que califican sus donaciones de "limosnas", criticando que lo hace solo para deducirse impuestos.

El empresario también ha generado una contracampaña de apoyo en la red, con los que defienden que su implicación con las ONGs van con la responsabilidad social ética desde su infancia.

Mario Vargas Llosa, como otros autores hispanoamericanos, sí ha estado muy involucrado con la política. Comunista en su juventud, se pasó al liberalismo en los años 70. Optó a la presidencia del Perú en 1990 por el partido de centroderecha Frente Democrático, en una sonada derrota contra el candidato independiente Alberto Fujimori.

En enero de 2019 anunció que abandonaba la asociación mundial de escritores PEN Club Internacional por su apoyo al independentismo.

El escritor defiende todas libertades en su máxima expresión y está en contra de todas las censuras y dictaduras. A Trump le llamó "populista, demagogo e inculto".

Un creyente y un agnóstico

Amancio Ortega es una persona de profundas creencias religiosas, relacionado con los jesuítas. Casi todas las ONG con las que colabora están ligadas a la religión.

Mario Vargas Llosa define así su postura espiritual. "Soy agnóstico y no practico ninguna religión. Pero creo que la religión es uno de los ingredientes fundamentales de la convivencia humana y del orden humano. La mayor parte de la gente no puede vivir sin la idea de un más allá, no puede aceptar la idea de que la vida se extingue en esta vida".

Su salud y secreto de longevidad

Tanto el empresario como el escritor gozan de buena salud a sus 85 años, con ejercicio moderado y dieta saludable.

Amancio Ortega es abstemio, practica algo de natación y camina con frecuencia por el paseo marítimo. Hace unos años se trató en Estados Unidos de "un pequeño tumor" extirpado. "No hizo falta aplicar quimioterapia" y el "mal trago" fue superado, como recuerda en el libro de O’Shea: "En esos momentos de angustia le prometí a mi Amigo que, si salía bien la operación, haría el Camino desde Roncesvalles a Santiago. Me cuesta trabajo pedirle cosas a Dios. […] Lo que espero ahora es salud y luz para que me ayude a hacer las cosas bien hasta el final”.

Mario Vargas Llosa dejó de fumar en los años 70. Hasta los 60 años corría a diario, pero un problema de rodillas le obligó a cambiar el running por la caminata. En 2008 se publicó que había sido hospitalizado tras sufrir una afección cardíaca, sin riesgo mayor.

En sus apariciones recientes con Isabel Preysler se le ve siempre con bastón, debido a una dolencia en la espalda, explicó el escritor, que también tuvo una caída que se quedó en un susto.

Desde que vive con Isabel Preysler, se confina todos los años durante un tiempo en la clínica Buchinger de Marbella, con tratamientos de ayunoterapia, a la que también fue Tamara Falcó cuando sufrió problemas de sobrepeso.

¿Cómo están ahora?

Amancio Ortega abandonó en 2011 la presidencia del grupo Inditex, cargo en el que le sucedió Pablo Isla. Actualmente es su máximo accionista, con casi el 60%, por lo que está (casi) jubilado, dedicando la mayor parte del tiempo a su familia.