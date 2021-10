Alec Baldwin ya imaginó que matar a alguien por accidente "puede acabar con tu carrera"

“Cuando me he enterado de lo sucedido he recordado una conversación que tuve con él sobre este tema, hablando de lo que pasó con el hijo de Bruce Lee –también fallecido por un disparo accidental en un rodaje-, y [Alec Baldwin] me dijo que ‘si te pasa algo así es como si se te acabase la carrera’”, asegura Francesca Marile, también actriz.