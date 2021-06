Ana de Armas encuentra pareja después de Ben Affleck en un atractivo jefe de Tinder

La actriz cubano-española tiene una relación con Paul Boukadakis, vicepresidente de la app de citas

Hace cinco meses rompió con el actor de 'Argo', que ha vuelto recientemente con su ex Jennifer López

Ana de Armas habría encontrado nueva pareja, cinco meses después de romper con Ben Affleck. La actriz cubano-española habría empezado una relación con el vicepresidente de Tinder, Paul Boukadakis, según informa el portal Page Six (The New York Post).

La protagonista de Puñales por la espalda y No time to die tuvo una mediática relación de un año con Ben Affleck, al que conoció en el rodaje de Deep Water, desde principios de 2020 a enero de 2021.

Las razones de su ruptura no fueron claras, aunque algunos medios como People apuntaron a que la actriz rompió la relación ya que ambos se encontraban en momentos muy distintos en sus vidas: ella quería formar una familia y tener hijos y Affleck no.

En abril de este año conocíamos que el actor de Argo y Batman vs. Superman había vuelto con su ex, Jennifer López, un romance que se confirmaba esta semana al publicar el New York Post unas fotos de la pareja besándose.

Ahora, el mismo medio asegura que Ana de Armas lleva varios meses de relación con Paul Boukadakis, un atractivo ejecutivo de la famosa app de citas Tinder.

“Se conocieron a través de amigos. Él tiene su sede en Austin, pero divide su tiempo entre Texas y Santa Mónica. Ha pasado mucho tiempo con Ana antes de que ella se fuera a Mallorca en mayo para rodar su nueva película”, The Gray Man (Netflix), dice una fuente a este diario, añadiendo que Paul Boukadakis ya habría presentado a la actriz a su familia. Ya en abril, Ana de Armas fue vista con un hombre misterioso en Los Ángeles, de gran parecido físico con su actual pareja.

Paul Boukadakis fue cofundador y CEO de Wheel, adquirida por Tinder en 2017. En la actualidad es el vicepresidente de iniciativas especiales de Tinder y ha trabajado en la creación de contenido para la aplicación de citas, incluida la plataforma Swipe Night.