Ana Morgade da una lección de aceptación del cuerpo y posa con portatrajes en la Seminci

“Por fin he dado con el vestido de mi vida”, titula su publicación con varias fotos con su revolucionaria vestimenta. “Casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha", comienza esgrimiendo Ana Morgade.

“No me es fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha", reconocía creyendo que era su cuerpo el equivocado.

"Rumiando qué lucir esta vez, pensé: si es que me queda mejor la bolsa que el traje... Y violá. Aquí me tienen, señoras. Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante", argumenta Ana Morgade en una lección para muchas.