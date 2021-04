Antonia Dell'Atte y Ana Obregón, en guerra por Lequio y una denuncia por maltrato cambiada con típex

El caso Rocío Carrasco pone en el punto de mira al colaborador de Ana Rosa, con sus ex mujeres enfrentadas

La italiana recuerda que le acusó por maltrato hace 30 años, y Obregón le defiende, desmontando su denuncia

Adjunta un documento policial que dice que Dell'Ate cambió con líquido corrector "efectos psíquicos" por "maltrato físico y psicológico"

La serie documental de Rocío Carrasco ha levantado una polémica paralela en torno a la figura de Alessandro Lequio y su presunto pasado machista. Todo comenzó cuando la hija de Rocío Jurado acusó al colaborador de Ana Rosa de no defenderla porque es "muy parecido a Antonio David, y perro no come perro", insinuando que el italiano podría ser también un maltratador.

Alessandro Lequio se defendió inmediatamente, recordando que "nunca, nunca, nunca" había sido juzgado ni condenado por maltrato físico ni psicológico.

Antonia Dell'Atte recuerda la denuncia que puso a Lequio

Su ex mujer Ana Obregón salió en su defensa en las redes, diciendo que “siempre has sido un buen padre”. Sin embargo, la primera mujer de Alessandro Lequio y madre de su hijo Clemente, Antonia Dell’Ate, ha iniciado su particular cruzada contra él, recordando que hace años le denunció por maltrato y no la hicieron caso:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonia Dell'Atte (@antoniadellatte)

Ana Obregón desmiente a Dell'Atte con un documento policial

Unas acusaciones que la propia Ana Obregón se ha encargado de desmontar, difundiendo en Instagram un documento policial en el que se muestra cómo la denuncia que puso en su día por Antonia Dell’Ate fue manipulada para incluir, a posteriori, las acusaciones de malos tratos.

El documento que ha compartido Ana Obregón, difundido inicialmente por Informalia, no deja lugar a dudas. "Aquí está el informe de la Policía Científica y su conclusión. Menos odio y menos rencor", ha escrito la presentadora:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

El documento que adjunta Obregón para desmentir a Dell'Altte es el remitido en su día por el grupo de Documentoscopia de la Brigada Provincial de la Policía Científica, en el que se concluye que la denuncia presentada por Antonia Dell'Atte contra Lequio por supuestos malos tratos tenía "manipulaciones” como la “utilización de Tippex para borrar texto original en dos zonas distintas":

En la denuncia inicial ponía "abandono de hogar y sus consiguientes efectos psíquicos", que tras ser borrado con el corrector líquido se cambió "por abandono familiar y malos tratos físicos y psíquicos":

Por qué la denuncia de Antonia Dell'Atte no fue admitida

Por otro lado, al margen de que fuera o no manipulada, la denuncia que ha mostrado la italiana no hubiera sido admitida en los juzgados tal y como aparece en el informe manipulado porque, en marzo de 1991, cuando fue presentada, no existía en el Código Penal Español ningún delito así tipificado. Las mujeres maltratadas que denunciaban a sus parejas lo hacían por "agresión", y no por maltrato físico y/o psíquico. Por tanto, cabe recordar que no existió nunca una causa abierta ni sentencia contra Lequio.

Ana Obregón: "He visto con mis ojos la denuncia falsificada" por Dell'Atte

Ana Obregón insiste en la defensa del padre de su hijo, el fallecido Aless Lequio. "Alessandro jamás me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado", escribió.

Dell'Atte lo niega y anuncia demanda a Ana Obregón