Las compañeras de Ana Rosa le felicitan por su cumpleaños, en plena lucha contra el cáncer: "Está fenomenal"

La presentadora celebrará su aniversario en la intimidad, con su marido y sus hijos

Ana Terradillos y Joaquín Prat le han mandado un cariñoso mensaje, en la semana en la que también celebran 17 años en antena

Ana Rosa Quintana está de celebración esta semana. Dos días después de celebrar los 17 años de su programa en antena, la presentadora cumple hoy años, y como es lógico, todo el mundo la está felicitando.

Los que no podían faltar son sus compañeros de El programa de Ana Rosa, que hoy le han mandado una cariñosa felicitación, aprovechando para trasladar a los espectadores que la presentadora, en plena lucha contra el cáncer, “está fenomenal”, ha dicho Ana Terradillos, su sustituta en la tertulia de actualidad del programa matinal de Telecinco.

Ana Rosa celebrará este aniversario en la intimidad de su hogar, con su marido y sus hijos, su gran apoyo en la batalla contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado hace casi tres meses y por el que está siendo tratada.

La periodista, que ya superó un cáncer de mama hace 10 años, anunciaba el pasado 2 de noviembre que le habían detectado un nuevo carcinoma y que, aunque localizado, requería un intenso tratamiento que la obligaría a estar alejada de la pequeña pantalla y del público durante una temporada.

"Es lo más importante y duro que me ha pasado en la vida", confesaba, optimista con su recuperación. "Estoy tranquila, confío en mis médicos. Sé que me voy a curar, pero me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes", dijo sobre su obligada ausencia de televisión tras 17 años de presencia ininterrumpida.

"Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia", explicó.

Desde entonces, la presentadora ha hecho apariciones puntuales, en comidas con amigos, paseando con su marido, Juan Muñoz, informando de sus tratamientos en redes sociales, o cuando intervino por sorpresa en el estreno del programa de Sonsoles Ónega, Ya son las ocho.