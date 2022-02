Ana Rosa Quintana cuenta cómo lleva la recta final de la quimio: "Me lo tomo como un trabajo"

Este lunes, la periodista ha reaparecido en esta red social para responder a “todas las personas que me preguntan cómo estoy”, ya que hacía mucho tiempo que no publicaba nada.

“Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio. Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos”, ha escrito junto a una fotografía en la que aparece relajada en su casa, leyendo el libro Un caballero en Moscú, de Amor Towles.