Anabel Pantoja explica su separación: nunca se había expresado así

La sobrina de Isabel Pantoja confirma su ruptura con Omar Montes, cuatro meses después de su mediática boda

"Me pasó algo íntimo que me marcó", ha dicho en una de sus entrevistas más profundas . "La decisión la tomé yo".

Anabel Pantoja se ha separado de Omar Montes, tras cuatro años de relación y tan solo cuatro meses de su mediática boda en Isla Graciosa.

La sobrina de Isabel Pantoja ha confirmado la ruptura en Sálvame, el programa en el que colabora, explicando todo lo que ha pasado, desde que comenzó la crisis hasta que ella tomó la decisión de poner fin al matrimonio. Nunca la habíamos visto expresarse así. Ha estado sincera, serena, generosa y respetuosa con su ex pareja, algo que han agradecido sus compañeros, calificando la de hoy como una de sus mejores intervenciones televisivas hasta la fecha. “Hoy es difícil y me lo estáis haciendo fácil", ha agradecido ella.

La relación estaba mal "desde el mismo día de la boda"

La también influencer (tiene 1,6 millones de seguidores en Instagram) ha contado que la relación con ‘El Negro’, como llama a Omar Sánchez, ya estaba mal desde el mismo día de la boda. “Yo no estaba en plenitud, estaba al 60%, pero él no lo notaba”.

Anabel Pantoja cree que el detonante de la crisis para ellos fue la vuelta de Omar del reality Supervivientes. “Yo estaba cambiada y él también vino tocado”.

"Me pasó algo íntimo que me marcó"

Tras la polémica boda que estuvo a punto de suspenderse por la muerte de su abuela –Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja-, ella se dio cuenta de muchas cosas. "Me pasó algo íntimamente, personal, que me marcó”. “No es de salud, ni tuvo que ver con el fallecimiento de mi abuela, que fue lo más grande”, ha dicho sin querer entrar en detalles, pero descargando la responsabilidad sobre Omar. "Él no hace nada malo, es algo mío personal, que lo vivo sola. Ahí yo ya me noto rara”.

"Él se relajó tras la boda, y yo necesitaba más ilusión"

Se fue unos días a Cantora, con su tía Isabel Pantoja, y al regresar se dio cuenta de que algo fallaba con Omar. “Le veía muy relajado, yo necesitaba algo más en mi vida después de la boda. A ver, él siempre ha sido así, yo sabía con quién me casaba y no es que pretendiera cambiarlo, pero nos distanciamos porque él se relajó después de casarnos, y para mí que hubiera un papel no significaba nada, necesitaba algo más”.

"Nos distanciamos, no nos salía abrazarnos"

La crisis vino tras el paso de él por Supervivientes. “Él venía de televisión, había hecho otros amigos, estábamos todo el día cada uno con su móvil, para mí ese no era el problema, sino el porqué nos estaba pasando eso, porque no nos salía abrazarnos”. El problema para ella “no es que pasase algo, sino que no pasaba nada”.

Se emociona cuando Jorge Javier le habla de los hijos

Jorge Javier Vázquez le ha dicho a su compañera que entendía perfectamente que una relación pueda romperse justo después de una boda. “Hay veces que la gente se casa pensando que así se van a arreglar las cosas, o deciden tener un hijo porque creen que les va a unir más, que es todavía peor porque es muy duro y desune”, ha dicho el presentador, en un momento que ha hecho emocionarse especialmente a Anabel. “Sin hablar, ya lo has contado todo”, le ha dicho Jorge Javier sobre lo que pudo marcarla, pero respetando que ella no quisiera ir más allá.

"Me da pavor estar sola después de 20 años, pero me lo debo a mí misma"

Fue ella la que tomó la decisión de romper, para ser "honesta" consigo misma, una decisión muy difícil y valiente para ella, ya que es la primera vez que afronta vivir sin pareja, pensando solo en ella. "Tengo novio desde los 15 años. Era de la que a los 21 años ya me quería casar y tener hijos. Ahora, quiero trabajar y crecer para lo mío. Y cuando lo consiga, igual tengo novio o vuelvo con Omar, quién sabe. Pero si tengo que estar sola después de 20 años, lo haré, tengo pánico, pavor, pero lo voy a hacer porque me lo debo", ha dicho, desmintiendo los rumores surgidos sobre terceras personas, y dispuesta ahora a volcarse en su regreso a Sálvame tras un paréntesis de varios meses, “algo que hago porque lo necesitaba”.

"Mi madre está muy mal porque me ve sola y desprotegida, pero no lo estoy"

También ha tenido palabras para su madre, que lo ha pasado muy mal, porque acostumbrada a verla siempre con alguien, ahora "me ve desprotegida, sola, pero ya le he dicho que no estoy desprotegida ni sola, y está más tranquila”.

"Aún no he hablado con mi tía [Isabel Pantoja], no quiero preocuparla"

En el resto de su entorno familiar, Anabel Pantoja ha dicho que solo había hablado de su separación con Isa Pantoja, que la ha apoyado mucho. “Aún no lo he hecho con mi tía [Isabel Pantoja] porque sé que ella ahora está en un momento delicado y no quiero preocuparla, pero sé que cuando lo haga, me apoyará como siempre lo ha hecho, aunque también será muy crítica conmigo, como toda la gente que me quiere".

"Omar está muy mal, necesita tiempo para digerirlo"

Anabel ha pedido “respeto” a los medios, sobre todo, para Omar, “que lo está pasando muy mal”. Se vieron por última vez hace dos días, “una despedida que yo conseguí que fuera buena porque hice que nos centrásemos en las cosas positivas que hemos vivido, como el hecho de que él consiguiera que lo dejase todo para irme a vivir con él a Canarias”. En estos momentos, Anabel sigue viviendo en la isla, “en una casa de unos amigos”, a la espera de reencontrarse con Omar para cerrar “asuntos que tenemos en común”.

