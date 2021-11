La reaparición de Andrea Janeiro, la hija de Belén Esteban que renunció a ser famosa

Así lo decidió la propia Andrea cuando cumplió los 18 años y, después de que los medios la despixelaran y desvelaran su rostro, como se hace con los hijos de famosos cuando llegan a la mayoría de edad, envió un comunicado en el que pedía no aparecer en los medios , ya que no quería ser un personaje público como sus padres.

En enero de 2018, Andrea Janeiro mandó un texto a través de sus representantes legales de Garrido Abogados. "Con motivo de la presión mediática a la que me estoy viendo sometida, muy especialmente desde que alcancé la mayoría de edad, quiero pedir públicamente a los medios que pongan fin a dicha situación", decía el texto. La hija de Belén Esteban decía ser "consciente" de que sus padres "son personajes públicos, pero, aun cuando lo respeto profundamente, por mi parte nunca he participado de ningún modo en esa exposición pública". "He sido, y soy, coherente y consecuente con mi voluntad de permanecer ajena a los focos, y trato de preservar mi intimidad en la medida de lo posible pese a mis específicas circunstancias familiares", dijo alegando su derecho a "vivir en el más estricto anonimato".