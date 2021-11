El día que Ángel Martín se volvió loco y le salvó su novia: "Debió ser muy duro para ella"

La novia de Ángel se dio cuenta después de que el uso que había hecho él en sus redes sociales en esos últimos días ya era muy extraño, cuenta el presentador. "Yo no me entero del ingreso, yo acompaño a un amigo al hospital creyendo que le estoy acompañando a él a una cosa suya. Las enfermeras me dicen ‘pasa a esta salita’, y yo paso pensando que tenía que esperar a mi amigo. Lo siguiente que recuerdo es una puerta cerrarse y ya verme en el ala de psiquiatría del Hospital [Puerta de Hierro de Madrid]", ha recordado él cómico, que en ese momento "no entendía absolutamente nada, la primera sensación es de rabia, desconcierto y de no saber lo que está pasando".



Cuando Ángel Martín salió del hospital, tras dos semanas ingresado, la locura se había ido pero tampoco había vuelto la cordura. Cayó en una depresión por no entender nada de lo que le había pasado. Como no encontró ningún libro que lo explicara decidió contar él su propia experiencia por si pudiera servir de ayuda a alguien a quien le pase lo mismo.