El juicio de Brad Pitt y Angelina Jolie se pone feo: le acusa de violencia y hace testificar a sus hijos

Órdago de Jolie en su batalla legal con Pitt

La estrategia de Angelina Jolie de acusar de violencia doméstica a Brad Pitt podría pasar factura a la imagen de la actriz, de no poder demostrarlo. Aunque también hay quien ya está posicionándose del lado de ella en las redes sociales, criticando al actor de Seven o El curioso caso de Benjamin Button.



Los medios, sin embargo, se muestran prudentes y escépticos con las acusaciones de la actriz. "Este es solo otro ejemplo en el que vemos que Angelina cambia la narrativa cuando le conviene", dijo una fuente al medio ET. "Aparte de la una acusación que hizo en 2016, investigada y desestimada, nunca ha habido otros registros, informes policiales o incluso acusaciones de este tipo".