La actriz narró hace 10 años la decisión que tomó cuando atravesaba una fuerte depresión con ideas suicidas

Angelina Jolie es una de las estrellas de Hollywood más admiradas. La actriz, directora, guionista, productora y activista por los derechos de las mujeres, que este viernes cumple 46 años, lleva cuatro décadas trabajando con medio centenar de películas a sus espaldas y numerosos premios, entre ellos entre ellos dos Óscars, tres Globos de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores.

Pero su vida personal ha estado llena de altibajos emocionales que ella misma ha relatado. Estos días, cuando Angelina Jolie es noticia por el juicio por la custodia de sus hijos que ha perdido con Brad Pitt, y las dos películas que tiene pendientes de estreno –Eternals y Aquellos que desean mi muerte- varios medios están recordando el episodio más duro de su vida que la actriz confesó hace 10 años, cuando reveló que una fuerte depresión la llevó a intentar contratar a un sicario para que acabara con su vida, según contó ella misma entonces en una entrevista con IMDB.

"Es una locura, pero hubo un día que quise contratar a alguien para que me matara"

Angelina Jolie habló entonces abiertamente de este trágico suceso en su vida pasada, para visibilizar los trastornos depresivos de los que ella fue víctima. Hay que remontarse a 20 años atrás. La actriz tenía 26 años, ya había ganado varios premios, entre ellos el Óscar por Inocencia interrumpida, donde interpretó a una adolescente con problemas mentales, y acababa de estrenar con éxito Tomb Raider donde interpretaba a Lara Croft.

La prensa indagaba en su pasado y ella prefirió adelantarse. Contó que en una etapa "bastante sombría" de su vida, con “fuertes episodios depresivos”, llegó a tener ideas suicidas que la llevaron a pedir a un sicario que la matase como alternativa a quitarse ella misma la vida.

"Esto va a sonar una locura, pero hubo un momento en que iba a contratar a alguien para que me matara", reveló Jolie en la citada entrevista, causando entonces un gran impacto con sus declaraciones.

Explicó por qué descartó entonces el suicidio

La actriz de películas como Maléfica, El intercambio o El coleccionista de huesos explicó que pensó en contratar a un asesino porque "con el suicidio viene toda la culpa de las personas que te rodean pensando que podrían haber hecho algo. En cambio, con alguien asesinado, nadie asume algún tipo de responsabilidad", argumentó la actriz, según los pensamientos que tenía entonces, que le llevaron a pensar que ser asesinada habría sido una carga más fácil para su familia y amigos.

Afortunadamente, la propia Angelina Jolie relató que fue el propio sicario quien la persuadió para que no lo hiciera. "La persona me habló con mucha dulzura, me hizo pensar en ello. Un mes después, otras cosas cambiaron en mi vida y volví a sobrevivir", relató la ex mujer de Brad Pitt.

Cuando hizo esta confesión, Angelina Jolie estaba casada con el actor Billy Bob Thornton, su segundo marido después de otro matrimonio también polémico con Jonny Lee Miller.

En las entrevistas promocionales de Tomb Raider, la ex modelo contó que tenía una colección de cuchillos y afirmó estar interesada en la ciencia mortuoria, soñando cuando era niña con convertirse en directora de funerarias antes de seguir a su padre, el también actor John Voight, en la actuación.

La difícil niñez y adolescencia de Angelina Jolie

El escritor Andrew Morton relató en una biografía no autorizada de Angelina Jolie la complicada niñez y adolescencia que habría tenido la actriz.

Siempre según este biógrafo, la actriz fue una niña muy rebelde que llegó a hacer experimentos con sus mascotas hasta matarlos. Una agresividad que también la habrían llevado a tener una relación complicada con sus padres, a tratar mal a amigos y compañeros de escuela, que se burlaban de ella por querer ser modelo, y a autolesionarse en su juventud.

La depresión habría llevado a Jolie a tener ideas suicidas a lo largo de su vida, pero el sentimiento de culpa que conlleva no era una opción en el marco de la educación católica que habría recibido.

Vuelve a la pantalla con 'Eternals' y "Aquellos que desean mi muerte"

Angelina Jolie regresa a la pantalla con Eternals, nueva película de super héroes de Marvel, y el thriller Those Who Wish Me Dead.

El pasado 15 de mayo, la actriz contó a Australia Weekend Sunrise que el personaje que interpreta en esta película está más cerca de ella “que algunos de sus otras actuaciones”. “Creo que la gente puede relacionarse más con este personaje, puede relacionarse con sentirse rota, desordenada, imperfecta”, dijo sobre su personaje.