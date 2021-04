La triste historia real de Anthony Hopkins como padre, 20 años sin hablarse con su hija

Hopkins dice que se inspiró en su propio padre para interpretar al protagonista de The Father , un hombre de 80 años con Alzheimer que rechaza los cuidados de su hija (Olivia Colman). Su progenitor era un un panadero galés de mucho carácter que también se resistía a dejarse cuidar por su madre en los últimos años de su vida”, según contó en una entrevista.

Anthony Hopkins no hizo acto de presencia en los Óscars , pero si se dejo ver en la mañana del domingo, visitando la tumba de su padre para homenajearle:

Su lado oscuro: 20 años sin hablarse con su hija

Anthony Hopkins es uno de esos genios en su profesión que, como dicen los psicólogos, descuidan a menudo otros aspectos de su vida personal porque no pueden evitarlo. Su personalidad, egoísta y narcisista , les lleva inconscientemente a su único objetivo: triunfar.

Tal vez eso es lo que le pasó a Anthony Hopkins , que en los últimos 50 años se ha consolidado como uno de los mejores actores vivos , pero no se habla con su única hija. Quizá sea su Asperger diagnosticado , su alcoholismo superado. O como él mismo dice, "la fama me hizo creerme el rey del mundo" o "la vida es fría y hay que aceptarlo".

A sus 83 años , Anthony Hopkins está en plena forma profesional. El flamante ganador del Óscar saltó a la fama por su alabada interpretación de Hannibal Lecter, el asesino de ‘El silencio de los corderos’ que muchos creen merecía también la estatuilla dorada. En los últimos 30 años ha destacado por muchas otras películas como ‘Regreso a Howards End’, 'Lo que queda del día', ‘Drácula, de Bram Stoker’ o ‘Hitchcock’. El año pasado también estuvo nominado al Óscar por su papel en 'Los dos papas', triunfa en la serie 'Westworld' (HBO) y estrena este año 'Cus and Mike' donde interpretará al entrenador de Mike Tyson.

“A los hijos no les gustan sus padres, no tienen que quererse entre ellos”, explicaba el actor en mayo de 2018 a Radio Times cuando le preguntaban por ello en la presentación de su película entonces, ‘El rey Lear’ de Shakespeare.

El actor confesó que no sabía si era abuelo, dado que hacía más de dos décadas que no tenía contacto con su única hija. “No tengo ni idea”. Preguntado por el motivo de la inexistente relación, dijo que, simplemente, se distanciaron.

“La gente se separa, las familias se separan y sigues con tu vida. La gente hace sus elecciones. No tiene por qué gustarte tu familia" . Sus declaraciones fueron consideradas muy “frías”, sobre todo viniendo de un padre. Algo que él explicaba así: “Es frío porque la vida es fría . Como responde John Osborne cuando alguien le dice: ‘Señor Osborne su actuación es ofensiva’ y él responde que ‘la vida es ofensiva’”.

La última vez que Anthony y Abigail se vieron fue en 2011 , cuando coincidieron en el estreno de 'The Muppets', aunque tampoco entonces llegaron a acercarse del todo.

Abigail, "dolida" por las declaraciones "despiadadas" de su padre

La niña que se sintió abandonada por su padre, cuando éste dejó a su madre por su segunda esposa, la auxiliar de producción Jennifer Lynton, dijo haber pasado por el alcoholismo . Una adicción heredada de su padre , que asegura estar sobrio desde 1975. Abandonó los estudios y coqueteó con las drogas. Más tarde confesaría que estuvo a punto de perder la vida y culpó a la relación con su padre. Abigail también dijo que, si bien le producía tristeza no hablarse con su padre, reconocía que éste era un actor fantástico al que respetaba. “Los grandes actores son los que muestran la vulnerabilidad del ser humano , y eso es lo que él hace”, reflexionó Abigail Harrison, que actualmente vive en Londres y se dedica a la música, la interpretación y la dirección de teatro.

"Cometí errores, la fama me hizo creerme el rey del mundo"

En una entrevista para El Espectador, Anthony Hopkins reconoció que cometió "errores" y que hizo daño porque en algún momento "la fama me convenció de que era el rey del mundo". Cuando se separó de la madre de Abigail, a comienzos de los 70, ya empezaba a destacar como actor en Londres.

La vida de Anthony Hopkins con su tercera mujer

"Ella es muy buena conmigo. Se preocupa porque trabajo demasiado. Seguiré trabajando, otra cosa no sé hacer. Me retiraré cuando se me caigan los dientes y el pelo", indicó Anthony Hopkins, que compagina la interpretación con sus otras dos pasiones como pintor y compositor musical.