Antonio Canales aclara su vínculo con Roció Carrasco y Fidel, pero entra en contradicciones

El bailaor niega ser primo ni amigo del marido de la hija de Rocío Jurado: "Le he visto tres veces"

Tuvo más relación con Rocío: "Ella me confesó su romance con Antonio David"

Confiesa su simpatía por el ex Guardia Civil y se posiciona con su mujer, Olga Moreno

Rocío Carrasco destapó en su documental un vínculo que desconocíamos entre su marido, Fidel Albiac, y el bailaor Antonio Canales, ahora concursante de Supervivientes. "Tienen parentesco y fue él quien acogió a Fidel en su casa después del accidente que tuvimos", dijo la hija de Rocío Jurado.

Revisando la hemeroteca, se decía que Canales y Fidel eran primos lejanos, y el propio bailaor reconocía en una entrevista su relación con Rocío Carrasco y su pareja, aunque no quería hablar de ellos por discreción.

Ayer la historia dio un giro cuando Canales, preguntado por Jorge Javier, negó ser "amigo” de Fidel. "Vamos a ver, no soy amigo. El tío de él, ha trabajado siempre en la cartuja de la cerámica de Sevilla donde trabajaba mi padre, pero ni yo soy su padrino ni soy amigo, solo lo conozco desde pequeño", ha aclarado.

"Lo he visto dos veces en la vida. Cuando Rocío Jurado estaba en su momento culmen y pasó lo de los collarines vinieron a casa. Fue la tercera vez que lo he visto en mi vida. Luego no he vuelto a tener relación con él", ha explicado el ‘superviviente’.

Canales ha negado también que Fidel pasara un tiempo viviendo en su casa. "No, cuando tuvieron el accidente, estuvimos todo el día en mi chalet y hablando. Cenamos en casa, pero luego ellos se marcharon a La Moraleja. Y sí, también conozco a Antonio David y a Rocío Carrasco", ha respondido él.

"Fui la primera persona a la que Rocío le contó que se había enamorado del entonces guardiacivil", desveló sobre el inicio del romance, hace 20 años. "Yo era para ella como su 'tito'. En casa si he tenido a Ro y al niño, pero a Fidel no es tanto trato, solo conozco a su familia", ha contado.



Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco, ha comentado hoy las imágenes en El programa de Ana Rosa. La joven de 25 años ha dicho que no recuerda haber coincidido nunca con Canales, pero está "muy contenta de que tenga buena relación" en la isla con su madrastra, Olga Moreno.

Canales, con Olga Moreno: "Antonio David tiene corazón de niño"

El bailaor pasó ayer, de ser el "primo" y presunto aliado de Rocío Carrasco en la isla, a posicionarse con su 'enemiga' y ahora compañera de reality, Olga Moreno.

"¿Cómo es mi marido?", le preguntaba ella sobre Antonio David. "A mí me cae muy simpático y aunque mucha gente piensa que es un sobrado luego tiene el corazón muy niño", dijo del ex de Rocío Carrasco, desvelando así que había tenido más relación con él ex de Rocío en los últimos años que con su actual pareja, Fidel.