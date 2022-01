Comunicado de Antonio David Flores: "Es cierto que Marta Riesco y yo estamos construyendo una relación"

El ex tertuliano pide que “se deje al margen” a su hija Rocío Flores , porque “parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que solo me concierne a mí”, ha dicho de la joven de 25 años que colabora en el programa de Ana Rosa, donde se espera que mañana le pregunten por la nueva pareja de su padre.

Hace algún tiempo que dije que no volvería a hablar de mi vida privada y he intentado mantenerlo hasta que me veo obligado a dar una serie de explicaciones. No por mí sino por otras personas que puedan verse perjudicadas por la información que se ha dado hoy. Así que voy a hacer una excepción.