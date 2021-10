Antonio David Flores confirma su separación y exculpa a Marta Riesco: "No ha sido el detonante"

Diez días después de que Lecturas anunciase su separación de Olga Moreno, Antonio David Flores ha roto este viernes su silencio. El ex de Rocío Carrasco no ha confirmado explícitamente la ruptura, pero sí lo ha dado a entender con sus declaraciones, o al menos, que atraviesan una grave crisis. "Se me ha adjudicado el calificativo de infiel, han hecho en este último año conmigo y con mi familia un destrozo (...). Me han hecho tanto daño que fui absolutamente sincero cuando dije que todo esto había pasado factura y había fracturado mi matrimonio", ha dicho hoy en relación a sus declaraciones de hace unos meses en Deluxe. "Si querían hacer daño, lo han conseguido", añadía ante las cámaras de Ya es mediodía.