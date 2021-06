Antonio David: "Pido perdón por mi actuación en TV, nadie se salva de la hemeroteca, pero no por el documental"

El ex tertuliano dio su primera entrevista tras la docuserie de Rocío Carrasco a unos youtubers, en "agradecimiento por el apoyo mostrado"

Mantiene su inocencia, "no soy un maltratador", pero no respondió a las acusaciones concretas de su ex mujer

Sí reconoció "no ser un santo" y haber "pedido perdón" a sus hijos por sus polémicas intervenciones televisivas. "Me he visto en vídeos que no me han gustado"

Tres meses después del estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Antonio David Flores rompió este domingo su silencio sobre cómo ha vivido las acusaciones de maltrato psicológico y manipulación mediática por parte de su ex mujer, Rocío Carrasco.

El ex tertuliano de Telecinco eligió a los 'youtubers' Javi Oliveira y JuanjoVlog y al tuitero El Lapidario para hablar por primera vez, gratis, según recalcó, porque ellos habían apoyado su versión durante toda la docuserie y quería agradecérselo de esta forma, a pesar de que no les conocía a ninguno hasta ahora.

"No soy un maltratador, ¿cómo se me puede comparar con Bretón o Gimeno?"

Antonio David cargó, como era de esperar, y cómo ha ido trascendiendo en las pocas declaraciones que habían hecho hasta ahora él y su abogado, contra todo lo que rodea la serie documental. Negó ser un maltratador –“no he maltratado a nadie en mi vida”-, se quejó de haber llegado a ser comparado con asesinos “como José Bretón o Tomás Gimeno”, y fue especialmente duro con La Fábrica de la Tele, productora del documental, a quienes acusó de haberle “destrozado” la vida en lo que calificó de “linchamiento mediático” por una “venganza personal” de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. "Lo único que he hecho ha sido arropar a mis hijos, darles cariño y darles una educación. Jamás haría daño a mis hijos".

Antonio David reiteró su “inocencia”, remitiendo al hecho de que la causa de Rocío Carrasco contra él se archivó en el Supremo. “¿Cómo voy a manipular a ocho jueces?”, dijo. No le preguntaron si piensa demandar a su ex mujer o cómo reaccionará si Rocío Carrasco consigue reabrir el caso, tal y como planea ella, según contó en la entrevista al final de su docuserie, aportando nuevas pruebas y testigos.

No respondió a las acusaciones de Rocío Carrasco

Como ya advirtieron los youtubers al principio, no fue una entrevista periodística al uso, sino “una charla con la persona”, en la que Antonio David se centró en explicar lo mal que lo está pasando, en agradecer a quienes le creen a él y en defender su papel de padre. Pero no respondió a ninguna de las duras acusaciones concretas que le ha dirigido Rocío Carrasco en los 13 capítulos de la docuserie.

Antonio David Flores rompió su silencio a medias. Se echaron en falta preguntas y respuestas, sobre todo sobre las cuestiones desveladas en el documental y las pruebas que aportó Rocío Carrasco. Tan solo dijo que eran una “barbaridad”, que estaban “sesgadas” y que, si su abogado Iván Hernández quería, alguna vez enseñaría las sentencias completas.

Pidió perdón por sus polémicas intervenciones en TV: "No soy un santo"

El único mea culpa que entonó Antonio David fue con sus hijos y en lo relativo a sus polémicas intervenciones televisivas que se han ido recordando en estos últimos meses, como cuando levantó la mano a Enrique del Pozo en Crónicas Marcianas, o cuando hizo comentarios homófobos como los que recordó Íñigo Errejón:

Antonio David reconoció que había pedido “perdón a mis hijos, pero no una vez, llevo siendo padre 24 años”.

“No soy un santo. Me he visto en vídeos de hace 20 años y no me ha gustado mi actuación. Cuando tienes 20 años y te ponen un micro y es la primera vez que estas en televisión.... Les pido perdón a mis hijos, me he equivocado en muchas ocasiones, claro, quién no se equivoca con 20 años, o con 45, lo importante es reconocer el error y hacerles ver qué es lo correcto.

“Me he equivocado, lo he hecho mal en muchas ocasiones, pero cuidado, todos los que trabajamos en televisión somos presos de la hemeroteca, nadie se salva. Esta ahí. Me han linchado, han hecho ver que soy el demonio”, ha dicho, dando las “gracias también a todos los que han sacado vídeos de otras personas con comportamientos deleznables”.

Antonio David insiste en pedir perdón a sus hijos, pero no hace ninguna mención a Rocío Carrasco. “Les he pedido perdón pero no por el documental, me he equivocado, pero de ahí a ser un maltratador...”, insiste.

Aunque se arrepiente de sus polémicas intervenciones en programas como Crónicas Marcianas, Antonio David dijo que Javier Sardá, presentador del programa, “jamás guionizaba nada, el éxito del programa estaba en que no había guion”.

Se vio a un Antonio David abatido, cansado y triste, que bromeó por momentos con sus entrevistadores. El tertuliano habló con su característico tono flemático y pausado, similar al de Rocío Carrasco, pero menos vehemente del que nos tenía acostumbrado en televisión, algo que llamó la atención a los youtubers. “En televisión vas con el chip de hacer espectáculo, pero aquí soy yo”, explicó.

"Han sido los tres peores meses de mi vida"

"Llevo tres meses muy duros, de los más difíciles de mi vida, soportado un daño terrible a mi imagen, aunque lo que más me duele el daño atroz a mi familia", dijo Antonio David. "Han sido días complicados, semanas sin salir de mi casa, y encima con buena cara para que mis hijos vieran que no había ningún problema cuando por dentro estaba destruido. He tenido miedo a salir a la calle, vergüenza. Tienes mido a una mirada fea, a un comentario". En este sentido, reconoció que las pocas veces que sale a la calle, cuando se encuentra con alguien, "lo primero que pienso es '¿me creerá?'". Y en este sentido agradeció la sorpresa de ver que también hay gente que le esté mostrando su apoyo.

También habló de su reaparición la semana pasada en el tanatorio de Mila Ximénez. "Sabía que sería incómodo reencontrarme con la gente de Sálvame, por eso fui a las ocho de la tarde, pero en ese momento solo quería despedirme de mi amiga."

Su hija Rocío le mandó un mensaje a su padre

Su hija Rocío Flores, le mostró su apoyo durante la entrevista a través de sus stories en Instagram:

La nieta de Rocío Jurado también envió un audio de voz a uno de los entrevistadores para que lo emitiera durante la entrevista, en el que animó a su padre con las siguientes palabras: "Decirte solamente que sé que para ti esto está siendo muy duro y solamente quería decirte que te quiero con todo mi corazón y que gracias por ser mi padre".

Reacciones a la entrevista

Las reacciones a la entrevista, como viene siendo desde el estreno del documental, están divididas. Por una parte, los que celebran que haya roto su silencio y que haya libertad de expresión, y los que mantienen su apoyo a Rocío Carrasco, recordándole que él también participó de un "linchamiento mediático" a su ex mujer durante los últimos 20 años o recriminándole que no muestre ningún signo de arrepentimiento en este sentido.

¿Cuánta audiencia tuvo?

La entrevista en Youtube, de dos horas de duración y retransmitida simultáneamente en los canales de Javi Oliveira y Juanjo Vlog, registró una audiencia de 100.000 usuarios por minuto solo en el canal de este último, según el dato que facilitó el propio youtuber.