Antonio David Flores se sincera sobre su ruptura de Olga Moreno y relación con Marta Riesgo

"Olga no lo encajó bien. Eso pasó factura en un matrimonio de 22 años. A partir de ahí las cosas ya no fueron como habían sido" , dijo ayer en YouTube.

Antonio David ha reconocido que inició su relación con Marta Riesco a espaldas de Olga Moreno : "Cuando alguien te acompaña durante toda tu vida hay que ser honesto hasta el final, a pesar de hacer daño. Lo tengo clavado aquí" . Desvela que le dijo a su mujer que quería separarse, pero no el motivo concreto, que tenía otra relación extramatrimonial, “para no hacerla daño”.

"Cuando hablas con la que es tu mujer desde hace 22 años y le dices que te separas, no sé si es necesario explicar que vas a hacer tu vida con otra persona, porque igual eso es hacer más daño. Uno no sabe si decirlo es lo mejor o no decirlo precisamente para eso, para no hacer daño. Me arrepiento de no habérselo dicho", lamenta ahora que todo ha salido a la luz.