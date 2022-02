El porqué de la ruptura "definitiva" entre Antonio David Flores y Marta Riesco

Antonio David Flores y Marta Riesco “han roto definitivamente” tras dos años de relación . Una semana después de que lo anunciara Diego Arrabal , y pese al desmentido por parte del entorno de la pareja, la revista Semana confirma este miércoles que el ex de Olga Moreno y la reportera de El programa de Ana Rosa ya no están juntos, sumándose así a la larga lista de famosos que han interrumpido su relación , como la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin , a la que las revistas también dedicas varias páginas, y la última, Anabel Pantoja y Omar Sánchez.

Aunque la crisis empezó hace una semana, según Semana, la decisión se tomó hace escasos días. Sobre los motivos, explican que el ex Guardia Civil no perdona la complicidad de Marta Riesco con los enemigos que tiene en el plató de Sálvame, programa en el que él trabajaba hasta que fue despedido a raíz de las acusaciones de maltrato por parte de su ex mujer, Rocío Carrasco.