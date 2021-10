Por qué se separan Antonio David Flores y Olga Moreno: de infidelidad confesada al huracán Rocío Carrasco

El ex tertuliano y la diseñadora malagueña ponen fin a 12 años de matrimonio y 20 de relación

La vuelta de él a 'Sálvame', donde se destaparon sus deslealtades, habría sido el detonante

La presión mediática por el documental de su ex mujer también tensó la relación familiar

Es la noticia del día en la prensa del corazón y la que ocupará desde hoy horas de tertulia y análisis en televisión. Antonio David y Olga Moreno se separan, según ha avanzado Lecturas. Los rumores de infidelidad por parte de él, alguna confesada y perdonada, sumados a la presión mediática por el documental de Rocío Carrasco que propiciaron su despido de Mediaset, habrían ido tensando la relación de pareja hasta el punto de romper, tras doce de matrimonio y más de dos décadas de relación.

Según la publicación, la expareja llevaría un tiempo haciendo vidas por separado; concretamente, desde que Olga regresó de Supervivientes como flamante ganadora y se dio cuenta de que su relación con Antonio David no le favorecía ni personal ni públicamente. A pesar de todo, su ruptura ha sido cordial y por el momento ambos continúan en la casa familiar en Málaga.

"Su relación no era tan idílica como la vendían"

Lecturas desvela que la crisis matrimonial comenzó hace un año. Después de GH VIP, el fichaje posterior de Antonio David Flores por Sálvame hizo que se buceara en su vida sentimental, saliendo algunas mujeres que decían haber estado con él. Unos rumores de infidelidad que él siempre negó y que su mujer creyó. Aún así, algunos colaboradores del programa, como Kike Calleja, pusieron en duda recientemente que su relación “no fuera tan idílica como venden”. “Nos están vendiendo una mentira, yo no digo que se vayan a separar, pero sí digo que el matrimonio puede estar en peligro", añadió y Belén Rodríguez intervino para corroborar su versión: "A mí me ha sorprendido porque venden una imagen totalmente diferente".

El programa Socialité entrevistó a una malagueña que aseguró ser la amante de Antonio David desde hace quince años. "Hace dieciséis años que vivo en Málaga y llevo quince con David", dijo esta persona anónima al programa de María Patiño. "Yo abrí aquí una franquicia y lo conocí a él en una discoteca. Nos enrollamos y hemos trabajado juntos. Yo dejé la tienda y empecé en una agencia de marketing, de la que él fue imagen. Durante ese tiempo dormíamos juntos en el hotel y todo", reveló, asegurando que tenía pruebas de esta infidelidad de Antonio David, cuando él ya estaba con Olga.

"El se casó el 13 de junio en Sevilla. Dos días antes estuvo conmigo en su casa porque Olga estaba en Sevilla", confesó esta presunta amante:

Los rumores de infidelidad vienen de lejos

Lo cierto es que los rumores de infidelidad han acompañado a Antonio David Flores y Olga Moreno desde el inicio de su relación. En 2010, Aída Nízar le acusó de ello en el plató del programa Enemigos Íntimos en el que colaboraban.

“Que sepan ustedes que este señor ha dejado embarazada a una famosa estando casado con Olga Moreno”, dijo la polémica ex ‘gran hermana’.

Antonio David lo negó pero Aída Nízar insistió en que “la famosa a la que dejó embarazada está a día de hoy en tratamiento psicológico por lo que le hizo hacer”:

Antonio David me puso los cuernos y yo le perdoné

Antonio David sí terminó confesando que fue infiel a Olga al comienzo de su relación, llegando incluso a estar con su amante dos días antes de la boda.

El padre de Rocío Flores confirmó en Deluxe que estuvo con otra mujer y que le costó mucho reconquistar a Olga. “Cuando empezamos, ella vivía en Sevilla y yo en Madrid, la relación no estaba tan consolidada y le fui infiel", relató. “Se lo conté, se enfadó conmigo y después de mil llamadas de teléfono conseguí hablar con ella... Olga me daba tanto que luché por ella, y eso que aún no conocía a mis hijos con todo lo que después ha hecho por ellos... Decidimos seguir juntos y hasta hoy".

Por su parte, Olga Moreno también habló de ello en Honduras con Omar Sánchez y Gianmarco. "Con 21 años yo sé perfectamente con quien estoy al lado. Y sé lo que hay y lo que no hay, y no aguantaría unos cuernos. Digo que no lo aguantaría pero me pasó. Él me puso los cuernos, me lo comentó porque se sentía mal, y yo lo perdoné":

Doce años de matrimonio y 21 de relación

El pasado 13 de junio, Antonio David Flores y Olga Moreno Obrero, ambos de 45 años, cumplieron 12 años de matrimonio y 21 de relación. El ex Guardia Civil se casó con una desconocida diseñadora de moda malagueña, diez años después de su divorcio de Rocío Carrasco. La revista Diez Minutos fue quien destapó el noviazgo:

Olga Moreno conoció a Antonio David Flores en 2001, cuando él ya llevaba dos años separado y colaboraba en Crónicas Marcianas. Lo que empezó como un amor de verano se fue consolidando con el paso del tiempo.

La joven nacida en Sevilla contó que al principio de la relación, los hijos de Antonio David Flores, que entonces tenían 4 y 2 años, la rechazaban como “novia de su padre”, pero fue ganándoselos con el tiempo hasta hacerse inseparables. Al principio, cuando los niños vivían con Rocío Carrasco, solo coincidía con ellos los fines de semana, pero tras renunciar la hija de Rocío Jurado a la custodia, hace 18 años, los niños se mudaron con ella y Antonio David.

El salto a los medios de Olga Moreno como gran apoyo de Antonio David

Hasta hace dos años, Olga Moreno se mantenía en un segundo plano mediático, como la esposa fiel de Antonio David Flores, y su gran apoyo en la guerra judicial con Rocío Carrasco, tal y como dejaba ver en algunas entrevistas que dieron juntos en revistas del corazón.

En 2011, Antonio David participó en el reality de Telecinco Acorralados, y su ya entonces pareja le mostró su apoyo y cariño ante las cámaras.

Pero fue a raíz de la entrada del ex tertuliano en GH VIP, en 2019, cuando Olga Moreno comenzó a adquirir más protagonismo, al defenderle en los platós, como hizo también un año después cuando su hijastra Rocío Flores concursó en Honduras.

Fue precisamente en 2019 cuando Olga Moreno daba su primera entrevista en Deluxe. Algunas de sus declaraciones fueron desmentidas por Rocío Carrasco en su documental, de forma que el programa de Telecinco las recopiló posteriormente, calificándolas de "mentiras":

Su versión sobre la relación de Rocío Carrasco con sus hijos

En una de las entrevistas que dio a una revista, Olga Moreno declaró que para los hijos de Rocío Carrasco ella no es su madre, sino su “salvación”:

La malagueña se ha visto involucrada colateralmente en la guerra judicial de su marido con su ex. El pasado febrero, Olga tuvo que acudir a los juzgados para declarar por la denuncia que Rocío Carrasco interpuso contra ella por presunta revelación de secretos. Y recientemente ha ganado una de las denuncias que le puso la hija de Rocío Jurado por "intromisión al honor" en uno de los reportajes que hizo hablando de ella.

Olga estuvo con otro famoso antes de Antonio David

Antonio David Flores no es el primer famoso con el que ha estado Olga Moreno. Así lo desveló ella misma durante su paso por Supervivientes. “Yo he estado con alguien muy conocido pero no voy a decir quién es”, confesó a sus compañeros de reality. Antonio Rossi, colaborador del programa de Ana Rosa, donde trataban de averiguar quién era el ex famoso de Olga, aportó un dato: “Ella era íntima amiga de Nani Gaitán cuando esta se estaba separando de Rafa Camino. Pero yo nunca he llegado a saber si ha tenido otra relación conocida, yo sé que ella se movía muy bien en Sevilla". “Luego estuvo trabajando mucho tiempo en una discoteca", añadía Paloma García-Pelayo.

Diseñadora de moda, tiene su propia tienda

La profesión de Olga Moreno es el diseño de moda, a través de la tienda Ola y Amén que regenta en Málaga y que ha sido el sustento principal de la familia cuando Antonio David no trabajaba en la televisión. Olga promociona su negocio en Instagram, donde cuenta con más de 90.000 seguidores, a menudo con su hijastra Rocío Flores: