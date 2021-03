Antonio David se defiende mientras los medios sacan su pasado polémico: "Los gays, fuera de la Guardia Civil"

El ex de Rocío Carrasco se defiende en Diez Minutos y 'AR': "Nunca la he tocado un pelo. Me están juzgando por segunda vez"

Una tertuliana de 'Sálvame' asegura que le dijo que Rocío no veía a sus hijos "porque tomaba sustancias"

Las redes rescatan una de sus controvertidas declaraciones en sus inicios en TV: "Los gays no deben estar en la Guardia Civil"

La entrevista a Rocío Carrasco en Telecinco, en la que dio su versión de lo que ha sido su vida en los últimos años, acusando a Antonio David Flores de maltrato y de separarla de sus hijos, continúa generando todo tipo de reacciones.

El ex yerno de Rocío Jurado no ha respondido en televisión, ya que Mediaset ha prescindido de él en sus programas, pero sí lo está haciendo a través de sus abogados, revistas y algunos periodistas.



Su representante legal, Iván Hernández, ya insistió ayer en que las denuncias por maltrato de Rocío Carrasco habían sido desestimadas hasta ahora.

"Ya me juzgó la justicia, y ahora la opinión pública"

La periodista del programa de Ana Rosa, Marta Riesco, ha hablado hoy con Antonio David y estas han sido sus palabras: "Estoy anímicamente mal, pero tranquilo. Hace tres años fui juzgado y ahora estoy siendo juzgado por segunda vez. Primero me juzgó la justicia y ahora, la opinión pública. Cuando tenga que hablar, hablaré. Ahora confío en la justicia y en mis abogados".

Antonio David también ha proclamado hoy de nuevo su inocencia en la revista Diez Minutos, donde hoy es portada, diciendo que “nunca tocó un dedo” a Rocío Carrasco y que ya ha iniciado acciones legales contra ella por las acusaciones que le lanzó en televisión.

"Mi mujer ya me denunció y fui absuelto. Nunca la he tocado un dedo"

"Quiero que quede claro, mi ex mujer me denunció por violencia de género tanto física como psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa. En mi vida le he faltado al respeto ni la he tocado ni un dedo", asegura el tertuliano.

A falta de tener una versión completa de Antonio David de cómo fue su relación y proceso de divorcio con Rocío Carrasco, los medios están comenzando a bucear en su pasado.

La versión de por qué Rocío no veía a sus hijos, según Antonio David

Este martes, la colaboradora de Sálvame Laura Fa recuperaba una frase que, según ella, le dijo Antonio David hace años para explicar la pregunta que todos continúan haciéndose, por qué no ha habido un acercamiento en todo este tiempo entre su ex mujer y sus hijos.

Al parecer, ella le preguntó por qué Rocío no tenía trato con sus hijos y él respondió: "Me dijo que [Rocío] no estaba en condiciones casi de ocuparse ni de ella misma porque tomaba algún tipo de sustancias que la dejaban plantada en la cama".

Le habló de “adicciones” y de que Rocío “no podía salir de la cama” pero no aludió a fármacos: “Me dio a entender una vida loca”. Según la versión de Laura Fa, Fidel Albiac, actual marido de Rocío Carrasco, estaba para “controlar” porque así “se podía quedar con todo el dinero”.

Kiko Hernández apuntaba que tenía esta misma versión, aunque no por boca de su excompañero de programa.

Antonio David desmiente a Laura Fa y anuncia otra demanda

El desmentido de Antonio David Flores llegaba a Sálvame a través de Rafa Mora: "Dice que lo que has dicho es totalmente falso y espera que igual que hoy te has lanzado a la piscina que el día que tengas una citación lo puedas corroborar", dando a entender que planeaba demandar a Laura Fa.

"Que vaya donde quiera pero que no me avise, no necesito ningún tipo de intimidación, que no avise, que lo haga", respondía la tertuliana.

Al margen de su guerra mediática y judicial con Rocío Carrasco, Antonio David Flores tiene un largo pasado como polemista televisivo. Los defensores de Rocío están buceando en la hemeroteca de su ex marido para recuperar algunos de sus momentos más polémicos.



Uno de los que más repercusión están teniendo es este fragmento de una de sus colaboraciones en Crónicas Marcianas, hace ya veinte años, en el que decía que “dentro de la Guardia Civil no debería haber gays”. Su entonces compañero de programa, el cantante Enrique del dúo Enrique y Ana, se enfrentaba a él. “La hombría no está en la bragueta”, a lo que Antonio David respondía, “probablemente de hombres yo sé más que tú”.