Antonio Resines narra su estancia en la UCI y cómo está ahora: "Tengo una atrofia del 80%"

El actor habla por primera vez, tras ser dado de alta, de su ingreso de 48 días por covid con neumonía bilateral

"Me llevaron al hospital y ya no recuerdo nada, fue como otro mundo paralelo", ha contado en 'El Hormiguero'

Esta noche se emite su viaje a Costa Rica con Jesús Calleja

Cuatro días después de salir del hospital, tras 48 días ingresado por Covid, Antonio Resines ha reaparecido en televisión para narrar cómo se encuentra. Era la primera vez que le veíamos y escuchábamos su voz, después de la carta de agradecimiento que escribió dos días después de recibir el alta, cuando reconocía que estaba “agotado y le costa mucho decir tres frases seguidas”.

Hoy ha hecho un esfuerzo para hablar con su amigo Pablo Motos, en una entrevista en directo por videollamada en El Hormiguero en la que se le ha visto más delgado, pero con muy buen aspecto y voz, aunque ha pedido disculpas “porque cuando hablo, me canso”.

"Di positivo en Covid y vino una semana de debacle"

El actor de 67 años ha narrado cómo vivió su ingreso, tras contraer el coronavirus, que posteriormente le causó una neumonía bilateral, con insuficiencia respiratoria. “Me hice test de antígenos y salió negativo. No tenía nada. Al día siguiente rodé una película con Santiago Segura [Padre no hay más que uno 3] y tenía un poquito de fiebre y al día siguiente di positivo. Me hice PCR, dio positivo y ya luego fue una semana de debacle”, ha contado.

"Me llevaron al hospital, pensé que era un desmayo, y ya no recuerdo nada"

“Me recuerdo tosiendo, muy mal, y me llevaron al hospital [el 23 de diciembre]. Pensé que habían pasado cinco días con un pequeño desmayo y cuando me levanté… habían pasado 48, era el veintitantos de enero”, ha contado sobre el tiempo que pasó en la UCI y del que no recuerda nada. “No controlas nada”.

"Es como estar en otro mundo paralelo, se pasa mal porque no controlas nada"

De los días que pasó en la UCI, prácticamente en coma, Resines lo recuerda como estar “en otro mundo paralelo, que tenía que ver con la realidad. Vives un mundo extrañísimo que tiene puntos en común con la realidad, pero es otra cosa, muy rara. Lo he hablado con gente que lo ha pasado y es tremendo, no me he enterado de nada, se pasa muy mal porque no controlas”.

"Tengo una atrofia del 80%, pero me recuperaré"

“Tengo una atrofia del 80%”, ha dicho sobre las secuelas que le han dejado los 50 días de ingreso. “No tengo músculos ahora. Ando mal, con ayuda de andador. Es lento y hace falta esfuerzo, pero me recuperaré. Me he librado de una, macho, ese es el resumen.“

"Había 87 personas en la UCI y nos hemos salvado 80"

Antonio Resines ha aplaudido el trabajo de los médicos que lo atendieron y que, como ya dijo, le “salvaron la vida literalmente”. “Había 14 turnos… Cuando entré en la UCI había 87 personas. Nos hemos salvado 80, que tiene narices″.

"Esto es muy serio, hay que vacunarse"

“Hay que apoyar la sanidad pública como sea”, ha dicho, animando a todo el mundo a vacunarse. “Que todo el mundo sepa que esto es una cosa muy seria, hay que vacunarse”, ha dicho el actor, que ingresó tras haber recibido las dos primeras dosis y a punto de ponerse la tercera.

Pablo Motos ha celebrado la recuperación de su amigo, recordando el gran momento de preocupación e incertidumbre que han vivido todos sus familiares, amigos y compañeros de profesión. “Hubo un momento en el que la cosa estuvo complicada, complicada. Pero es que es un tío muy fuerte, es Terminator”.

Telecinco emite su viaje a Costa Rica con Jesús Calleja

Telecinco emite este lunes 14 de febrero el viaje que Antonio Resines y Jesús Calleja hicieron a Costa Rica el pasado mes de abril, para el programa Planeta Calleja: